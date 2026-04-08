Guido Crosetto, il foglietto su cui annota i giudizi in aula: ecco cosa si legge

Avrebbe tanto voluto replicare alle accuse infamanti di Pd, Avs e M5s. Ma non ne ha avuto l'occasione. Guido Crosetto si è regolarmente presentato in Aula per l'informativa sulle basi americane. E si è sorbito gli sproloqui dell'opposizione senza facoltà di risposta: "Avrei voluto replicare sì!", ha spiegato ai cronisti che lo hanno intercettato fuori dalla Camera. "Purtroppo la replica non si può fare. Ma è surreale che il Parlamento ti chiami per una informativa, tu vieni, rispondi e ti dicono “perché hai detto questo?” Sembra la storia 'Ciccio toccami, mamma Ciccio mi tocca'", si è sfogato ancora.

Il ministro aveva tra le mani una cartellina nera, all'interno della quale sbucava un foglietto con il logo della Camera riportante alcuni appunti presi proprio durante gli interventi dei vari deputati. Come riporta il Corriere della Sera, la prima riga era dedicata alla capogruppo del Pd: "Braga peggio di Ricciardi". E pensare che il presidente dei deputati del M5s non era stato affatto tenero, quando aveva buttato sulle spalle del presidente del Consiglio il "lockdown energetico" e messo in relazione il governo a chi oggi si arricchisce producendo armi, "persone con cui Crosetto ha lavorato per anni".