Sondaggio Supermedia, Lega in orbita: quanto sale in 7 giorni. M5s a picco

La nuova supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi conferma il primato di Fratelli d'Italia e la solidità della maggioranza di governo. Stando all'ultima rilevazione, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde solo lo 0,1% e si piazza così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia che cala dello 0,3% e scende così all'8,6. Balzo clamoroso della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,9% e si attesta così al 7,2%.

Spostandoci sul fronte del campo largo troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein conquista lo 0,6% e si attesta così al 22,4%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle, che però registra un bel crollo: dello 0,5%. Giuseppe Conte scende quindi al 12,7%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra perde qualcosa: lo 0,3% e si colloca così al 6,4%.