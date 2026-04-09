Sondaggio Supermedia, Lega in orbita: quanto sale in 7 giorni. M5s a picco

La nuova supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi conferma il primato di Fratelli d'Italia e la solidità della maggioranza di governo. Stando all'ultima rilevazione, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde solo lo 0,1% e si piazza così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia che cala dello 0,3% e scende così all'8,6. Balzo clamoroso della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,9% e si attesta così al 7,2%.
Spostandoci sul fronte del campo largo troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein conquista lo 0,6% e si attesta così al 22,4%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle, che però registra un bel crollo: dello 0,5%. Giuseppe Conte scende quindi al 12,7%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra perde qualcosa: lo 0,3% e si colloca così al 6,4%.
Sondaggio Termometro Politico, finito l'effetto-referendum: Pd, M5s e Avs, che batostaL'effetto-referendum è già finito. A distanza di settimane dal voto, il campo largo perde decimali. St...
Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il generale scende dello 0,3% e si piazza così al 3,3%. Stabile Azione di Carlo Calenda al 3%, Italia viva di Matteo Renzi sale invece dello 0,1% collocandosi così al 2,3%. Stabile Più Europa all'1,5% e infine, troviamo Noi Moderati in calo dello 0,2% e a quota 1%.