Giovanni Orsina sul discorso di Meloni in aula: "All'ennesima potenza, inizia la campagna elettorale"

Nel suo intervento, nel quale la premier ha rivendicato quanto fatto in questi 4 anni a Palazzo Chigi e ribadito che andrà avanti fino a fine legislatura, nel 2027, "ci sono già tutti i temi della campagna elettorale: lavoro come prima forma di welfare, posizionamento dell’Italia a livello internazionale, riforma del fisco", riflette lo storico, secondo cui abbiamo assistito a una Meloni " all’ennesima potenza ". Una sua conferma da leader vera: "Il messaggio è stato: abbiamo governato bene per quasi quattro anni, governeremo bene ancora per un altro anno e mezzo nella stessa direzione, in una situazione di grande difficoltà internazionale".

Una Giorgia Meloni in purezza, quella vista alla Camera e poi al Senato giovedì. "È Meloni-Meloni", spiega per la precisione Giovanni Orsina , politologo e direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Luiss, in una lunga intervista a Italia Oggi.

Certo, visto il difficilissimo contesto internazionale il rischio di logorarsi resta alto. "Poi c’è la legge di bilancio da fare. Tuttavia, questi sono ragionamenti che hanno senso dal punto di vista dell’interesse del governo. Ma non da quello dell’elettore medio di destra che vuole risposte ai propri problemi e in generale non gradisce elezioni anticipate senza una ragione evidente, a fronte di una solida maggioranza parlamentare ".

Orsina esclude l'ipotesi delle elezioni anticipate : "Una scelta di scioglimento anticipato sarebbe stata molto politica, che gli elettori, in particolare quelli di destra, secondo me non avrebbero capito", né il cittadino ordinario capirebbe una scelta basata su motivazioni strategiche. "Il cittadino pensa al prezzo della benzina e vuole che gli si risolva il problema. Sarebbe stato difficile spiegare al Paese lo scioglimento anticipato della legislatura in termini di interesse nazionale e non di interesse della maggioranza".

Anche la sfida all'opposizione è in pieno Meloni-style: "Se in queste condizioni siete in grado di fare meglio, tirate fuori le idee. Se le idee non ci sono, non limitatevi a protestare. Questo mi è sembrato il senso dell’approccio".

Meloni dunque, in questo senso, ha azzeccato tutte le mosse in aula. Così come i temi proposti: "Il lavoro è un suo antico cavallo di battaglia: l’idea che sia il primo

strumento di lotta alla povertà e all’emarginazione sociale. Anche sulla contrattazione collettiva come risposta al lavoro povero la posizione del governo è coerente: la stessa replica che ha sempre dato alla proposta delle opposizioni del salario minimo".

In ogni caso "siamo già in campagna elettorale", aperta proprio dal discorso della premier. "È stata una rivendicazione di ciò che il governo ha fatto e una promessa di continuare nella stessa direzione, lavoro, energia, politica estera".