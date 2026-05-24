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Sara Kelany smaschera Conte e M5s: "Ecco l'unica foto da ricordare oggi"

domenica 24 maggio 2026
Sara Kelany smaschera Conte e M5s: "Ecco l'unica foto da ricordare oggi"

2' di lettura

Il Movimento 5 Stelle non esita a strumentalizzare neppure la memoria di Giovanni Falcone. Per Giuseppe Conte e soci, tutto vale nella lotta senza quartiere a Giorgia Meloni. Ma da Fratelli d'Italia arriva una replica dura e senza appello.

L'ex premier, leader del Movimento, ha spiegato che "quando andremo al governo spazzeremo via questa legislazione, che sta favorendo una classe politica collusa". Quindi ha puntato il dito contro la Commissione Antimafia presieduta da Chiara Colosimo. "Sono tre anni che la Commissione Antimafia insediata sotto la presidenza di Fratelli d'Italia ha sistematicamente evitato approfondimenti che potrebbero portare a delle risposte sulle stragi del 1992 e invece ha buttato al vento questi anni per fare la guerra a Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho. Una follia totale".

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Un'accusa gravissima e senza fondamento, sottolinea FdI. "Solo i paladini di sé stessi non si sono accorti del grande messaggio emerso oggi: l'unica foto davvero da commentare è quella del presidente Colosimo accompagnata al Museo del Presente da Maria Falcone e Lucia Borsellino. È un'immagine che restituisce, senza bisogno della retorica del M5s, la dimensione umana del presidente della Commissione Antimafia: una donna che ogni giorno lotta per restituire quella verità e quella giustizia troppo a lungo negate - ricorda Sara Kelany, deputata di FdI e componente della stessa Commissione Antimafia -. Il tempo delle bugie è finito per chi ha cercato, e continua ancora oggi, di mascherare, dietro speculazioni politiche, la propria povertà intellettuale e morale. Oggi il Museo del Presente ha definitivamente sepolto il 'Museo del Passato' di Conte, Scarpinato e di tutti coloro che hanno seguito una strategia denigratoria nei confronti della Commissione antimafia che ha dimostrato con i fatti di lavorare, ogni giorno, con coscienza e umanità".

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