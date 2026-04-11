Vincenzo De Luca, lo schiaffo del figlio Piero: gli nega il simbolo Pd

Nell’Olimpo greco la successione non veniva certo decisa coi congressi e coi giochi di corrente dei signori delle tessere. Ce lo ricorda la storia di Zeus che, stanco dei banchetti cannibali del padre Crono, che trangugiava i suoi stessi figli, impugnò il fulmine e lo spedì nell’Oltretomba senza troppi complimenti. A Salerno, fatte le debite proporzioni, per carità, un copione simile si sta ripetendo tra i corridoi del Comune, dove Piero De Luca ha deciso di indossare i panni (un po’ scomodi) del figlio impegnato a rottamare il genitore (cui deve tutto, bisogna aggiungere per amore della verità). E così, senza troppo pensare, ha deciso di negare a papà Vincenzo il suo feticcio più caro, il simbolo del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio prossimi. Dunque, il logo dei dem sparisce dalla scheda dello “Sceriffo”, certificando un’anomalia politica che ha del clamoroso: il principale partito del centrosinistra si sfila formalmente proprio mentre il suo uomo più forte e rappresentativo tenta l’ennesimo ritorno in campo nella città che domina da oltre trent’anni.

Ormai è una specie di romanzo con De Luca senior contro De Luca junior: da una parte l’Enzo nazionale, custode del lanciafiamme e della retorica incendiaria anche contro il suo stesso partito, sopravvissuto alla stagione terribile del Covid e col sogno (mai tramontato) di fare le scarpe ad Elly Schlein e conquistare il Nazareno; dall’altra Piero il giovane che, forte del suo ruolo di deputato e coordinatore regionale, si è reso conto che la rinuncia (elettorale) al cognome avito val bene una poltrona (la sua).

La giustificazione ufficiale da parte di De Luca jr, come ha raccontato l’edizione napoletana di Repubblica, invocherebbe una sorta di «tradizione amministrativa salernitana» - quell’idea quasi mistica per cui in occasione delle candidature dello Sceriffo le liste civiche varrebbero più dei simboli dei partiti tradizionali perché tanto- spiega una fonte- «chi tiene i voti a Salerno è Vincenzo, mica il partito».