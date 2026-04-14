Giorgia Meloni, "stop al rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele"

"Bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione, riaprire lo Stretto" di Hormuz "che per noi è fondamentale. Chiaramente non solo per i carburanti, ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele". A dirlo è Giorgia Meloni a margine di Vinitaly, quella che il premier definisce "la vetrina di una delle espressioni più incredibili del nostro Made in Italy. Un settore che comunque continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi l'anno di fatturato, in continua crescita anche nell'export. Nel vino noi siamo, primi produttori, primi esportatori per quantità, secondi esportatori al mondo per valore. Ed è un settore che anche lo scorso anno, nonostante i dazi, ha continuato a crescere". E proprio sui rapporti con gli Stati Uniti, la presidente del Consiglio tiene a sottolineare: "Considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico, prioritario; però, quando si è amici e si hanno alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo. È quello che faccio ogni giorno: quando sono d'accordo lo dico, quando non sono d'accordo dico di non esserlo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale".

Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Inaccettabili le parole di Trump sul Papa" Giorgia Meloni costretta a tornare su quanto ribadito in mattinata: "Pensavo che il senso della mia dichiarazione d...

Il riferimento è alle parole di Donald Trump su Papa Leone XIV. A riguardo la leader di Fratelli d'Italia rimarca: "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone - ha aggiunto -. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo".

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