Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Inaccettabili le parole di Trump sul Papa"

Giorgia Meloni costretta a tornare su quanto ribadito in mattinata: "Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro - ha affermato -, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra". Ore prima il premier si era rivolto direttamente al Pontefice: "A nome mio personale e del Governo italiano desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l'augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale".
"Possa - proseguiva - il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio. L’Italia continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli".
Donald Trump, altra sfida a Papa Leone: la foto da Gesù CristoNon solo l'attacco "politico" a Leone XIV: il presidente americano Donald Trump, sul social Truth, ha pens...
Sulla vicenda (qui le parole di Trump sul Papa), Pd e compagni non si sono smentiti. Ecco prima il deputato del Pd Andrea Casu, intervenendo a nome dei dem: "Non è stato insultato solo il Santo Padre, guida morale e spirituale per miliardi di fedeli, ma con lui tutte le donne e gli uomini che nel mondo sentono forte in questi tempi terribili l'incessante richiamo alla pace, al dialogo, alla difesa della dignità umana che rappresenta con il suo messaggio e con il suo esempio. L'arroganza di Donald Trump ha toccato il punto più basso in queste ore e la Presidente Meloni non può continuare a fare finta che non sia successo, il Governo Italiano deve reagire con nettezza, con parole inequivocabili e definitive di condanna, come paese, come istituzioni democratiche non possiamo continuare a piegarci senza reagire, a sottometterci a chi per perseguire contro di noi i propri interessi politici ed economici è pronto a calpestare tutto, anche la figura del Papa".
Donald Trump, altra borda a Papa Leone: "Louis è tutto Maga", tira in ballo il fratelloL'asso nella manica di Donald Trump contro Papa Leone XIV? Il fratello del Pontefice. Il presidente degli Stati Unit...
Poi è stata la volta di Cristina Guarda di Alleanza Verdi e Sinistra italiana: "Che fine ha fatto la Giorgia Meloni che rivendicava con orgoglio di essere ‘donna, madre e cristiana’? Davanti agli insulti inaccettabili di Donald Trump contro Papa Leone XIV, la Presidente del Consiglio sembra aver smarrito non solo il coraggio di difendere il Santo Padre, ma anche quella coerenza identitaria che ha sempre sbandierato come un vessillo". Insomma, ogni occasione è buona per attaccare Meloni.