Giorgia Meloni critica Trump? I deliranti titoli della stampa di sinistra

Alla sinistra stampata italiana non par vero di imbastire un bel processo alle intenzioni contro Giorgia Meloni. E il capo d'accusa, ancora una volta, è... Donald Trump. Il presidente Usa attacca Papa Leone XIV (definito, nei passaggi più duri, "debole" contro i criminali e "pessimo" in politica estera) e le opposizioni, che hanno sempre considerato Papa Francesco il loro punto di riferimento politico ma che hanno trattato con una certa freddezza il suo successore a stelle e strisce, si indignano. E accusano a vario titolo il presidente del Consiglio italiano di silenzio colpevole se non addirittura di connivenza con il tycoon, sebbene prima Fratelli d'Italia e poi la stesa Meloni, oltre a vari esponenti del centrodestra e del governo, abbiano fatto arrivare la condanna netta e non equivocabile per le parole di Trump, davvero eccessive.
Su Repubblica parlano di "difesa tardiva" di Meloni, sottolineando "un primo, timido comunicato" alla mattina e "in serata la nota dopo le critiche del centrosinistra". Un retroscena di Tommaso Ciriaco riferisce che la nota di Palazzo Chigi sarebbe rimasta "in standy-by per nove ore" per "i timori di uno strappo con Washington". Insomma, il quotidiano di riferimento del campo largo fa ancora una volta passare il messaggio di una premier succube della Casa Bianca, incapace di assumere posizioni autonome. Addirittura, sarebbe stata la sinistra a costringerla alla condanna (stessa tesi e stesso titolo de Il Domani, a pagina 3): sulle parole della leader di FdI ("Parole inaccettabili") "pesa la tempesta sui social contro il silenzio solitario". Non solo: addirittura, "a fine giornata a Palazzo Chigi prevale la paura di una perdita di consensi".
Donald Trump, altra sfida a Papa Leone: la foto da Gesù CristoNon solo l'attacco "politico" a Leone XIV: il presidente americano Donald Trump, sul social Truth, ha pens...
Per il Fatto quotidiano: "Meloni tace, infine arriva la 'condanna'". "La timidezza di Giorgia Meloni è quella che dura più a lungo - si legge -: la premier è l’ultima a prendere le distanze dall’ennesima uscita aggressiva e grottesca del presidente degli Stati Uniti. Per diverse ore, infatti, la presidente del Consiglio non prende posizione. Al mattino invia un messaggio a Leone IV in occasione del viaggio apostolico in Africa: auguri, richiami alla pace, ma assolutamente nessun riferimento all’offesa di Trump. Una scelta delle parole talmente accurata che le uniche veramente pesanti sono quelle che non pronuncia". E si rilanciano le accuse di Partito democratico e Movimento 5 Stelle alla premier: "Grave per una cristiana", dicono dalle opposizioni arrivando a strumentalizzare persino la dimensione privata della fede della leader di Fratelli d'Italia.
Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Inaccettabili le parole di Trump sul Papa"Giorgia Meloni costretta a tornare su quanto ribadito in mattinata: "Pensavo che il senso della mia dichiarazione d...
Ad accelerare clamorosamente è la Stampa, che titola a caratteri cubitali "Lo scisma di Trump" in prima pagina e "Attacco al Papa" all'interno. Duro l'editoriale di Marcello Sorgi, solitamente piuttosto misurato: definisce "mutismo corretto" quello della premier, che "si era distinta per un inspiegabile silenzio". Poi a metà pomeriggio "s'è resa conto che non poteva più tacere e ha deciso di chiarire" anche perché l'uscita di Donald era destinata a sconvolgere anche la politica italiana, "abituata a una convivenza virtuosa tra le due sponde del Tevere".