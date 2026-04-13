Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Forza Italia, l'odg di Paolo Barelli: "Domani sera elezione del capogruppo"

di
Libero logo
lunedì 13 aprile 2026
Forza Italia, l'odg di Paolo Barelli: "Domani sera elezione del capogruppo"

2' di lettura

Se i figli di Berlusconi stanno guidando bene Forza Italia? "Normalmente i partiti si guidano dall'interno": così Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera, ha risposto ai cronisti lasciando Palazzo Chigi. I figli del Cav "hanno chiaramente un amore, un affetto scontato per il partito che è carne della loro carne ed è frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessano delle cose che ha fatto. Dopodiché, poi, c'è la quotidianità e bisogna starci dentro", ha aggiunto. 

Barelli, inoltre, in un primo momento ha smentito la notizia secondo cui si sarebbe dimesso da capogruppo degli azzurri a Montecitorio. Poi però ha convocato per domani sera alle 20 un'Assemblea del gruppo azzurro presso la Sala Colletti di Montecitorio. E all’ordine del giorno della convocazione, visionata da LaPresse, figurava la "elezione del presidente del gruppo", seguita da "varie ed eventuali". Successivamente in una nota ha dichiarato: "Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni".

Le fantasie di "Repubblica" su Forza Italia: sognano il ribaltone che non c'è

Nei primi giorni di settembre il governo Meloni sarà il più longevo nella storia della Repubblica. È...

Fuori da Palazzo Chigi, poi, quando gli è stato chiesto se all'interno del partito ci siano dei malumori per l'idea di decisioni calate da Cologno Monzese, lui ha risposto: "Questo non lo so, chiedetelo a Tajani. Mi ha indicato Silvio Berlusconi, presidente del partito, e sono stato eletto dai parlamentari. I parlamentari erano 44 alle elezioni, come i gatti. Ora sono 54, sono dieci di più, che sono oltre il 25% di incremento. A loro non è stato promesso nulla, sono venuti perché hanno fiducia nel capogruppo, nel partito di Forza Italia e nella crescita. Questi sono dati reali, dopodiché morto un Papa se ne fa un altro. Siamo tutti indispensabili e nessuno indispensabile".

Infine, sulla sua carica di presidente della Federnuoto, ha spiegato: "Non c'è nessuna necessità” di dimettersi. E ancora: “Non mi sono mai posto il problema. Ho letto che Barelli chiede ministeri, ma i vostri informatori vi hanno informato male, perché Barelli non ha chiesto niente, non ha assolutamente chiesto nulla, non c'è bisogno di nulla. E sta nel centrodestra saldo, e diffida in chi magari prevede soluzioni diverse e basta".

Forza Italia, il vertice di 4 ore: cosa trapela su Gianni Letta

Quattro ore e mezza di vertice negli uffici Mediaset di Cologno Monzese, ma nessun comunicato congiunto, per dire che tr...
tag
paolo barelli
forza italia
silvio berlusconi

Il futuro del partito Fisco, Europa e crescita: Forza Italia riparta dall'agenda liberale

Trovare la quadra Forza Italia, il vertice di 4 ore: cosa trapela su Gianni Letta

Casi incredibili Remo Sernagiotto, assolto dopo dieci anni. Ma è morto: ecco la giustizia italiana

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Inaccettabili le parole di Trump sul Papa"

Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Inaccettabili le parole di Trump sul Papa"

Ilaria Salis: "Il mio processo è più che sospeso". Ma mente: come stanno le cose

Ilaria Salis: "Il mio processo è più che sospeso". Ma mente: come stanno le cose

Elisabetta Piccolotti, sparata ungherese: "Non esulto per la vittoria della destra, ma..."

Elisabetta Piccolotti, sparata ungherese: "Non esulto per la vittoria della destra, ma..."

Redazione
Ilaria Salis getta la maschera: "Farmi processare in Ungheria? Ci vorranno anni"

Ilaria Salis getta la maschera: "Farmi processare in Ungheria? Ci vorranno anni"

Redazione