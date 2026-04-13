Forza Italia, l'odg di Paolo Barelli: "Domani sera elezione del capogruppo"

Se i figli di Berlusconi stanno guidando bene Forza Italia? "Normalmente i partiti si guidano dall'interno": così Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera, ha risposto ai cronisti lasciando Palazzo Chigi. I figli del Cav "hanno chiaramente un amore, un affetto scontato per il partito che è carne della loro carne ed è frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessano delle cose che ha fatto. Dopodiché, poi, c'è la quotidianità e bisogna starci dentro", ha aggiunto.

Barelli, inoltre, in un primo momento ha smentito la notizia secondo cui si sarebbe dimesso da capogruppo degli azzurri a Montecitorio. Poi però ha convocato per domani sera alle 20 un'Assemblea del gruppo azzurro presso la Sala Colletti di Montecitorio. E all’ordine del giorno della convocazione, visionata da LaPresse, figurava la "elezione del presidente del gruppo", seguita da "varie ed eventuali". Successivamente in una nota ha dichiarato: "Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni".