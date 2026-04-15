Alaa Faraj, lo scafista condannato per strage e graziato sposa l'ex presidente della Ong

Come riportato dal quotidiano La Verità, il libico, ritenuto dalla giustizia italiana lo " scafista " di quel viaggio e ritenuto per questo colpevole, si sposerà con Alessandra Sciurba , docente universitaria, coordinatrice della "clinica legale migrazione e diritti" ed ex presidente della Ong Mediterranea saving humans .

Una storia d'amore nata e cresciuta tra le sofferenze e le aule di tribunale. Faraj, oggi 31enne, è stato condannato come "trafficante di uomini" ma ha ottenuto una riduzione di pena di 11 anni e 4 mesi. Ne dovrà scontare ancora 9, che potrebbero ulteriormente scendere a 5 se usufruirà degli scontri per buona condotta.

Il processo di riabilitazione pubblica, d'altronde, procede spedito. All'intervento del Quirinale si aggiunge il libro di memorie scritto dallo stesso Faraj dal titolo Perché ero un ragazzo: una raccolta epistolare tra il libico e la stessa Sciurba, premiato con il prestigioso Premio Terzani 2026, in cui l'uomo si descrive come un giovane studente con il sogno di diventare calciatore e vittima della guerra civile libica, tacendo delle sue responsabilità nella strage di disperati e innocenti.