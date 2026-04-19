Simonetta Matone minacciata, esplode il caso. La rissa con la Appendino

Esplode il caso Simonetta Matone , e Lega e centrodestra si indignano. "Minacce vergognose, da condannare senza ambiguità. Solidarietà a Simonetta Matone. Chi usa odio e violenza non ci fermerà", scrive il partito di Matteo Salvini su X dopo che l'ex magistrata, oggi deputata del Carroccio, ha subito minacce per le sue parole pronunciate a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 venerdì, alla vigilia della manifestazione dei Patrioti in piazza Duomo a Milano di sabato pomeriggio.

Politicamente, a innescare la polemica è stata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e deputata del Movimento 5 Stelle: "Un'affermazione delirante che rivela il vero volto di chi oggi scende in piazza con Salvini a parlare a vanvera di un patriottismo fatto di fumo e ipocrisia mentre svendono il futuro degli italiani alle lobby delle armi. Onorevole Matone, quella bandiera lei la vuole bruciare perché le ricorda ogni singolo miliardo che il suo governo sottrae alla sanità pubblica e all'istruzione dei nostri figli per ingrassare l'industria bellica. È troppo facile fare i forti con un pezzo di stoffa, mentre in Parlamento chinate il capo e votate decreti che alimentano i conflitti globali. Oggi più che mai, sventolare la bandiera della pace è un atto di puro coraggio. È il coraggio di chi non si piega alla vostra narrazione bellicista e rifiuta di normalizzare un'economia di morte. La vera violenza non è uno sventolio di colori ma la vostra complicità davanti ai massacri di Netanyahu, la vostra folle corsa al riarmo, l'escalation che state fomentando sulla pelle dei popoli. Ai finti patrioti di Salvini diciamo chiaramente: la patria non si difende con l'odio o bruciando i simboli della convivenza. La patria si difende proteggendo gli ospedali, i servizi e il diritto alla vita. Bruciate pure quello che volete: non basteranno le fiamme a nascondere che siete i primi responsabili della violenza che farneticate di voler combattere. Noi la bandiera della pace continuiamo a tenerla alta. Con orgoglio. Con coraggio".

"Nella furia di dover rilasciare dichiarazioni anche quando non se ne sente assoluto bisogno, l'onorevole Appendino, nota esponente M5S, prende l'ennesima topica - è la replica secca della Matone -. Se solo avesse ascoltato le frasi che ho detto a Radio Uno e non se le fosse fatte riassumere o raccontare avrebbe evitato di tirare in ballo le bandiere della pace, alle quali si deve rispetto, e avrebbe condannato con me chi le utilizza nelle manifestazioni di piazza per nascondersi dietro e fare violenze inaudite. Non capisco perché non lo faccia anche con gli esempi che ha nella sua Torino".

Appendino però continua il botta e risposta: "Le dichiarazioni stizzite dell'onorevole Matone sono il riflesso di una paura evidente: quella di chi vede le proprie piazze svuotarsi mentre il popolo della pace invade l'Italia. Basta strumentalizzazioni: non accettiamo lezioni di legalità da chi invoca i roghi per le bandiere. Da Sindaca a Torino ho sgomberato aree anarchiche e ho sempre condannato ogni forma di violenza con i fatti. La verità è che vi brucia la realtà. Ieri a Milano eravate quattro gatti a celebrare un finto patriottismo fatto di fumo e ipocrisia. Mentre voi vi chiudete nei palazzi a votare decreti che alimentano le guerre e sottraggono miliardi alla sanità pubblica, c'è una generazione che con la sola forza della coerenza vi sta costringendo a rivedere persino la cooperazione militare con Israele. Una retromarcia su cui ovviamente vogliamo vederci chiaro". "La bandiera della pace - conclude l'onorevole pentastellata - non è uno scudo per violenti, ma il simbolo di un'Italia che rifiuta la vostra economia di morte e il vostro silenzio sui massacri a Gaza e in giro per il mondo. Torneremo ancora in piazza con le nostre bandiere, con orgoglio e a viso scoperto. Noi tra la gente, voi chiusi nei palazzi a votare il riarmo insieme ai vostri alleati".