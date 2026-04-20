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TgLa7, sondaggio Mentana: FdI domina, il Pd precipita, il centrodestra torna davanti

lunedì 20 aprile 2026
TgLa7, sondaggio Mentana: FdI domina, il Pd precipita, il centrodestra torna davanti

1' di lettura

La sentenza del lunedì arriva con il consueto sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rivelazione Swg sulle intenzioni di voto: se ci fossero le elezioni politiche oggi, chi vincerebbe? Bene, fermo restando il dominio di Fratelli d'Italia, stabile al 29,3% e prima forza per distacco, nel corso degli ultimi sette giorni si registrano fluttuazioni degne di nota. In particolare, la coalizione di centrodestra torna davanti a quella di centrosinistra, almeno quella extra-large ipotizzata dalla rilevazione. Per i progressisti, l'ennesima doccia ghiacciata.

Alle spalle di FdI ecco il Pd di Elly Schlein, che porta a casa un piccolo tracollo: calo di 0,3 punti percentuali al 21,6 per cento. Quindi il M5s, in risalita dello 0,2% al 12,4 per cento. Dunque Verdi e Sinistra, accreditato di una risalita di 0,1 punti percentuali al 6,7 per cento.

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Poi Forza Italia, quarta forza in campo, in ascesa dello 0,1% al 7,8%; sale dello 0,2 anche la Lega, che si porta al 6,5 per cento. E ancora, Futuro Nazionale del generale Vannacci perde lo 0,1% e si assesta al 3,4%; Azione perde lo 0,2% al 3,3%; stabile Italia Viva al 2,4%; +Europa e Noi Moderati perdono lo 0,1% portandosi rispettivamente all'1,5% e all'1,1 per cento. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 4% mentre il 29% del campione interpellato non si esprime sulle intenzioni di voti. In termini di coalizione, come accennato, il centrodestra torna davanti con il 44,7% rispetto al 44,6% della coalizione progressista.

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