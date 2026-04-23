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Albania, la rosicata di Angelo Bonelli: "Meloni, cosa festeggi?"

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giovedì 23 aprile 2026
Albania, la rosicata di Angelo Bonelli: "Meloni, cosa festeggi?"

1' di lettura

Dal "ce lo chiede l'Europa" al "tanto non è vincolante". La sinistra ha incassato il colpo dall'Unione europea. Stando al parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Nicholas Emiliou, il protocollo Italia-Albania "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". Secondo lui diritto Ue "non impedisce" a un Paese di istituire i cpr al di fuori del proprio territorio, sottolinea l'avvocato, indicando tuttavia che lo Stato resta vincolato al "rispetto di tutte le garanzie previste", tra cui il diritto all'assistenza legale, all'interpretazione linguistica e ai contatti con familiari e autorità. Particolare attenzione deve essere assicurata ai minori e alle persone vulnerabili. 

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E a sinistra c'è chi, come Angelo Bonelli, sta rosicando: "Dico a Giorgia Meloni che sul tema dei centri per migranti ha ben poco da festeggiare. Il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea è un parere e non è vincolante - ha detto il co-portavoce dei Verdi -. La presidente del Consiglio deve invece rispondere di un fatto gravissimo: quasi un miliardo di euro di soldi pubblici sono stati sperperati per appena 83 migranti. Quelle persone potevano essere esaminate in Italia, attraverso la valutazione del diritto di asilo o l’eventuale rimpatrio, con un risparmio enorme per le casse dello Stato. Siamo di fronte all’ennesima operazione propagandistica della destra, pagata dai cittadini". 

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