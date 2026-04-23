Albania, la rosicata di Angelo Bonelli: "Meloni, cosa festeggi?"

Dal "ce lo chiede l'Europa" al "tanto non è vincolante". La sinistra ha incassato il colpo dall'Unione europea. Stando al parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Nicholas Emiliou, il protocollo Italia-Albania "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". Secondo lui diritto Ue "non impedisce" a un Paese di istituire i cpr al di fuori del proprio territorio, sottolinea l'avvocato, indicando tuttavia che lo Stato resta vincolato al "rispetto di tutte le garanzie previste", tra cui il diritto all'assistenza legale, all'interpretazione linguistica e ai contatti con familiari e autorità. Particolare attenzione deve essere assicurata ai minori e alle persone vulnerabili.