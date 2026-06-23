Il Pd in piazza con chi occupa le case, delirio-Braga: "Presidio essenziale"

Una delegazione del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera ha partecipato oggi, martedì 23 giugno, alla manifestazione promossa dalle associazioni degli inquilini contro il Piano Casa del Governo. Nel corso dell’iniziativa, la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, ha rivolto un duro attacco al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, accusando l’esecutivo di aver abbandonato le famiglie e gli affittuari alle difficoltà del mercato abitativo. “Questo Piano Casa è solo propaganda - ha dichiarato Braga -. È un danno enorme alla solidarietà e alla coesione sociale del Paese”.

La capogruppo dem ha denunciato l’assenza di misure concrete a sostegno degli inquilini, ricordando che “le risorse per sostenere gli affitti sono pari a zero” e che il Governo “ha azzerato il fondo sostegno affitti e il fondo per la morosità incolpevole”. Secondo Braga, il provvedimento favorisce processi di speculazione e “punta a finanziarizzare il sistema delle politiche della Casa”, mentre viene indebolito “un presidio essenziale come l’edilizia residenziale pubblica”.