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Rovigo, il generale Vannacci "sfratta" FdI: ecco la nuova sede di Futuro Nazionale

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martedì 23 giugno 2026
Rovigo, il generale Vannacci "sfratta" FdI: ecco la nuova sede di Futuro Nazionale

1' di lettura

La quarta sede di Futuro Nazionale? A Rovigo, al posto di quella di Fratelli d'Italia. Il generale Roberto Vannacci la inaugurerà in prima persona il prossimo 2 luglio, data in cui il leader è atteso anche a Lovadina di Spresiano per una cena con imprenditori. "A dire il vero – ha spiegato al Corriere della Sera il proprietario dell’immobile ed ex dirigente di FdI, Diego Melloni - era considerata, non lo dovrei dire io, la più bella sede di FdI in Italia".

Da qualche giorno sono iniziate infatti le operazioni di restyling: via la fiamma, avanti l'onda blu del "generale". La notizia è diventata ben presto di dominio pubblico. Tanto da spingere lo stesso Roberto Vannacci a lasciare un breve commento. "A Rovigo Fratelli d'Italia sfrattati dalla sede che diventa di Futuro nazionale. Capita....", ha spiegato il fondatore di Futuro Nazionale.

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Intanto anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto per commentare il programma politico del generale. "Allora, avendo responsabilità di un ministero un po' complicato, devo dire che il programma economico mi sembra leggermente irrealistico - ha spiegato il leghista -. Capisco che la politica a volte sconfina nell'utopia e che l'utopia è una bellissima cosa, ma bisogna essere realisti".

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