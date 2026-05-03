Meloni attaccata da Schlein, FdI spiana Elly: "Lei ci prova ma la realtà presenta il conto"

Ricapitoliamo: la leader del Partito democratico concede una intervista a Repubblica per attaccare Giorgia Meloni . "Non capisco cosa ci sia da festeggiare - incalza riferendosi al record di longevità del governo -. Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi tre anni e mezzo: calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare".

"Il Paese è fermo, Meloni ha fallito su tutto". E a stretto giro di posta, arriva per Elly Schlein la durissima replica di Fratelli d'Itali a: "Segretaria, piegare la realtà per adattarla alla propria narrazione è propaganda".

"Se non vedi la fatica che fanno i cittadini alle prese con bassi salari, bollette alle stelle e un'inflazione sul carrello della spesa che sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie; se non ti poni il tema del rilancio dell'azione di governo, significa che hai solo voglia di tirare a campare - prosegue Schlein -. Non mi stupisce, questo esecutivo è nato su un patto di potere e fa di tutto per preservarlo".

E ancora: "Hanno sbagliato tutto e noi siamo in campo con un'alleanza unita e competitiva: quando vinceremo le elezioni, non faremo lo stesso errore". Alla domanda se si aspetta una conversione europeista della premier, Schlein replica: "No. Fin qui la sua strategia è stata opporsi alla difesa comune e comprare più armi e gas dagli Usa, mentre fa la guerra alle rinnovabili. Toccherà a noi fare l'inverso per far ripartire l'economia: servirà soprattutto al Sud per creare buona impresa e lavoro di qualità. Inoltre, approveremo il salario minimo e abbatteremo il costo dell'energia che fa perdere competitività alle aziende. L'interesse nazionale si difende così, non come fanno i nostri sedicenti nazionalisti. L'alleanza progressista c'è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni, insieme si è presentata e ha vinto in tante città e regioni. Riusciremo a costruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani".

Su X, arriva la risposta di FdI: "Schlein ci prova a costruire consenso su un racconto catastrofico, ma puntualmente la realtà presenta il conto. La recessione evocata dal Pd non c'è e il mercato del lavoro continua a creare occupazione con quasi mille nuovi posti di lavoro stabili al giorno da inizio legislatura. Segretaria - conclude il post -, piegare la realtà per adattarla alla propria narrazione è propaganda. E con la propaganda non si governa".

