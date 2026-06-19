Trump, ancora contro Meloni: "Perché non la voglio come fan"

Donald Trump insiste e continua ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Prima, in un'intervista telefonica con il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo, ha riferito che la presidente del Consiglio avrebbe implorato per fare una foto con lui al G7 di Evian e che lui gliel'avrebbe concessa perché "mi ha fatto pena". Poi Meloni ha risposto negando tutto e sottolineando come né lei né l'Italia implorano. Ora una nuova replica da parte del capo della Casa Bianca: "Era una mia grande fan - ha detto al corrispondente Nbc, Gabe Gutierrez -. Ma non la voglio come fan perché lei, così come gli altri del gruppo Nato, non c'è stata riguardo allo Stretto di Hormuz".

In molti, sia dal centrodestra che dal centrosinistra si sono esposti in difesa della premier, mostrandole vicinanza e solidarietà. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal Quirinale è stato fatto sapere che il capo dello Stato ha telefonato alla premier per esprimerle la sua solidarietà. Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani è subito passato ai fatti, annullando la sua visita a Miami prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. Lo ha scritto lui stesso su X: "Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno".