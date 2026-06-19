Trump-Meloni, "dispiaciuto" o "mi fa pena"? Giallo sulla traduzione. E perché manca l'audio originale

Giallo sulle parole del presidente americano Donald Trump a proposito di Giorgia Meloni. Il dubbio riguarda un'espressione in particolare. Non è chiaro, infatti, se il capo della Casa Bianca, al telefono con il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo, abbia voluto dire "Mi sono dispiaciuto per lei" o "mi fa pena", dopo la presunta supplica della premier per avere una foto insieme. In questi casi, la traduzione si rivela importantissima, visto che le conseguenze possono essere pesanti. Proprio come in questo caso, considerato che si è già creato un incidente diplomatico tra Stati Uniti e Italia.

Secondo quanto ricostruito da Compatangelo, il tycoon avrebbe detto "I felt sorry for her" (e non "I'm sorry for her"). In effetti la frase "I felt sorry for her" si può tradurre letteralmente con la formula "Mi sono dispiaciuto per lei". Tuttavia, nell'utilizzo che ne viene fatto negli Stati Uniti, la frase risulterebbe dispregiativa e verrebbe considerata più comunemente come un "mi ha fatto pena" o "provo pena per lei".