E' sempre Cartabianca, Sechi inchioda Conte: "La differenza tra Canal Grande e golfo del Bengala"

Civile ma assai duro confronto tra Giuseppe Conte e Mario Sechi a E' sempre Cartabianca, su Rete 4. Il leader del Movimento 5 Stelle e il direttore di Libero sono ospiti in studio di Bianca Berlinguer, e il dibattito non può non partire dalle elezioni amministrative.

Alle urne il centrodestra ha inequivocabilmente vinto, conquistando le due città più importanti, Venezia e Reggio Calabria, e facendolo in maniera netta e inappellabile. Soprattutto a Venezia il successo di Venturini ha spiazzato il campo largo, che con i sondaggi che davano in vantaggio lo sfidante Andrea Martella, del Pd, ha dovuto incassare uno smacco non da poco. Venturini ha trionfato al primo turno con il 51%, mentre Martella si è arenato al 39 per cento.

Secondo Sechi, la sconfitta del centrosinistra in Laguna ha una ragione precisa. "A Venezia avete cercato il voto dei bengalesi, avete fatto di fatto una lista islamica e avete perso, questo bisogna dirlo. C'è una bella differenza tra il Canal Grande e il golfo del Bengala".

"Direttore, lei si deve rassegnare - prova a ribattere Conte -. Se i cittadini sono italiani, sono candidabili. Se rispettano la nostra Costituzione, se devono rispettare com'è giusto i valori delle donne, i valori costituzionali e democratici, lei non può discriminare perché sennò negli Stati Uniti e in tutto il mondo che i cittadini di seconda generazione italiana anche se nati negli Stati Uniti non sono degni".

"Lei sa bene che non è questione di italiano o no", taglia corto Sechi, con Conte che finge di non cogliere il punto di fondo tutto politico della critica.

Si passa poi al tema-governo. Secondo Conte "in quattro anni non è riuscito a presentare una misura di crescita vera. Meloni dice che l'Italia è ritornata credibile ma l'unico dominio che cresce non è quello economico ma quello di Fratelli d'Italia". Il problema però non è l'Italia, ma l'Eurozona. "Bene ha fatto Meloni ha sollecitare la Commissione Ue a essere più incisiva - sottolinea Sechi -. Noi siamo all'inseguimento degli Stati Uniti e della Cina. La Cina ci sta rubando la manifattura e sta facendo il takeover sulle nostre imprese, in particolare l'automotive. Gli Usa hanno una supremazia tecnologica assoluta e in questo ridisegno degli equilibri mondiali noi abbiamo l'Unione europea che fa regole".