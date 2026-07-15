Spagna, Montero-choc: "Piuttosto mangio mer***". Si scaglia contro il conduttore e abbandona la diretta

"Non mi umilierai mai più. Ho sopportato a lungo. Cintora, preferisco mangiare m***da". Sconcerto a Malas lenguas, talk show molto seguito sulla tv nazionale spagnola RTVE: nel bel mezzo della trasmissione l'opinionista Marta Gomez Montero ferma tutto e, singhiozzando, si scaglia contro il conduttore Jesus Cintora prima di togliersi il microfono e lasciare lo studio. Seguono secondi di gelo e imbarazzo, anche perché la rottura sembra a tutti repentina e quasi immotivata: il dibattito, per lunghi minuti, era andato avanti come sempre. Ospiti che si interrompono a vicenda, battute, molti sorrisi compresi quelli della Montero.

Si parla di una delle piaghe più discusse nella politica e nella società spagnole, quella dell'assenteismo. Lo stesso segretario del Partito Popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, grande avversario del premier socialista Pedro Sanchez, ha definito questo fenomeno u "un cancro".

Secondo i commentatori, l'opinionista sarebbe rimasta indispettita dalle frequenti interruzioni e da una gestione poco urbana da parte di Cintora. Da qui lo sfogo brutale: "Non rispondo, ho deciso che non mi umilierai più", spiega con la voce tremante, mentre il conduttore la guarda allibita e ripete "que pasa Marta?", che succede Marta? "Fino a oggi ho retto per pagare le bollette, per i miei figli, ma oggi non ce la faccio più. Nel libro Nessuno scrive al colonnello la protagonista, finita in povertà, chiede al marito: 'Che cosa mangeremo?'. 'M***da' risponde lui. Ecco, Cintora, stasera preferisco mangiare m***da". Quindi se ne va, lasciando tutti di stucco.

"Su Malas lenguas ci sarà sempre spazio per tutte le opinioni. Dopo le scuse private, voglio fare le mie scuse pubblicamente per l'episodio a Marta Gómez Montero, che continua a essere la benvenuta nel programma di cui è ospite e collaboratrice da tanto tempo", ha poi spiegato Cintora, mentre il caso era finito addirittura in Parlamento. Per la cronaca, nell'ultima puntata del talk la Montero è tornata di nuovo in onda, insieme a Cintora. "Come stai?", le ha chiesto il collega. "Bene, tranquilla e confortata dall'atteggiamento tuo e del presidente. Siamo umani, ma ciò che conta non sono io, è il pubblico. Andiamo avanti con ciò che è importante". Più che una pace, una tregua armata.