Cesara Buonamici confessa: "Quando ho detto no a Enrico Mentana

Una lunga intervista, una confessione a cuore aperto, quella consegnata da Cesara Buonamici a Vanity Fair. La celebre mezzobusto del Tg5 parla della sua carriera, dei suoi affetti, di amore, di sacrifici e anche della malattia, il tumore al seno che ha scoperto cinque anni fa e che, spiega, ancora la spaventa.

Parlando col settimanale, la giornalista ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita professionale. Pur avendo ricevuto nel tempo proposte prestigiose, ha scelto di restare a Mediaset. "Una di andare a La7 con il gruppo di Mentana e una, in un passato più lontano, di andare in Rai", rivela circa le occasioni scartate. Fedeltà al Biscione, insomma, dove "ho potuto crescere in un contesto di grande serenità e libertà".

Poi il salto al Grande Fratello nel ruolo di opinionista, un'idea nata da una suggestione di Pier Silvio Berlusconi. "Quando me lo propose, mi spiegò il suo piano di cambiamento e sottolineò che sarei stata opinionista unica", ricorda. Una sfida accettata senza esitare perché, rimarca, "ho una grandissima fiducia in Pier Silvio Berlusconi".

Parlando di Alfonso Signorini, Buonamici preferisce non entrare nel merito delle vicende giudiziarie che lo riguardano: "Su questa vicenda c’è in corso un’indagine della magistratura ed è giusto essere rispettosi. Quel che posso dire è che con lui ho lavorato bene". Rivela inoltre che una proposta per partecipare al reality era arrivata già agli esordi del programma. Allora Enrico Mentana la mise davanti a una scelta netta: "Se vai, qui non torni".

Dunque il capitolo relativo alla vita privata e al rapporto con il marito Joshua Kalman, al suo fianco dal 1997. "Credo di avergli chiesto parecchia pazienza: il mio lavoro ha sempre avuto un posto importantissimo", ammette. I due si sono sposati nel 2022, una decisione vissuta come "una nuova ripartenza". Quanto ai figli, desiderati ma mai arrivati, la giornalista si sbottona: "Prima che diventasse ostinato e dopo qualche insuccesso, ci siamo arresi all’evidenza. Io e Joshua ci bastiamo".

Infine il capitolo più delicato, quello della malattia. "L’unica cosa che mi rende impaurita è il cancro. L’ho conosciuto cinque anni fa, al seno, ed è stato scioccante", confessa. Una diagnosi che ha lasciato un segno profondo: "Non mi abbandonerà più". Dopo l'intervento e le cure, resta il timore legato ai controlli periodici. "Non mi sento al sicuro. Però, più passa il tempo, più lo posso raccontare", conclude Cesara Buonamici, senza nascondersi, nemmeno un po'.