Formigli umilia Pd e compagni: "Anche oggi il crollo della destra rimandato a domani"

I risultati delle Comunali e degli ultimi sondaggi sono un vero e proprio flop per il centrosinistra. A maggior ragione per il campo largo. E anche Corrado Formigli deve prenderne atto. Ecco allora che nel consueto editoriale in onda giovedì 28 maggio su La7 a PiazzaPulita, il giornalista suona la sveglia a Pd e compagni. "Siamo il Paese d’Europa che cresce di meno. Non crescono i salari, mentre la pressione fiscale è ai massimi. Le bollette le paghiamo il doppio degli spagnoli. Le imprese: solo nel 2024, sono passate in mani straniere 429 aziende. L’anno prossimo supereremo la Grecia per il debito pubblico, saremo la nazione più indebitata d’Europa", è l'esordio prima di passare alla politica estera.