Viareggio, espulsa dal Pd oggi stronca i dem: la storia della neo-sindaca

Espulsa dal Pd nel 2022, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, vince al ballottaggio delle comunali a Viareggio (Lucca) contro una candidata di centrosinistra. Una vera e propria rivincita. Lo spoglio, cominciato alle 15, ha visto un continuo testa a testa tra lei e Federica Maineri, sostenuta dal campo largo. Alla fine Grilli l'ha spuntata per un centinaio voti. È la prima volta di una donna alla guida della città. E sono già in corso i festeggiamenti al comitato elettorale. In attesa dell'ultimo spoglio in una sola sezione, la civica si è imposta sull'avversaria ottenendo 12.305 preferenze e attestandosi al 50,18% contro il 49,82% della Maineri.

La neo sindaca, 42 anni e avvocato, era candidata di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro, sostenuta dal centrodestra. Il Partito democratico la espulse nel 2022 dopo che, da consigliere comunale, venne coinvolta nella giunta come assessore al welfare a seguito della rottura fra i dem e Del Ghingaro. Intervistata al suo arrivo al comitato elettorale, Grilli ha annunciato che "i primi passi da sindaca saranno quelli che ho promesso durante la campagna elettorale", a partire "sicuramente dai bisogni di sicurezza dei cittadini. Sono molto emozionata e dedico questa vittoria a una persona che non c'è più e di cui domani è il compleanno". Durante la campagna elettorale, l'assessora comunale uscente si è sempre impegnata come da slogan a portare "avanti" Viareggio nel segno degli ultimi dieci anni, ovvero in continuità con l'esperienza amministrativa di Del Ghingaro.