Comunali, il centrodestra vola non solo ad Arezzo. Meloni: "Un'altra conferma"

Urne chiuse per i ballottaggi delle elezioni amministrative: 42 i comuni italiani sopra i 15mila abitanti richiamati al voto sia ieri che oggi fino alle 15. Tra questi anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In tre, il centrodestra partiva avvantaggiato, secondo gli ultimi sondaggi pre-voto: a Lecco Filippo Boscagli era al 48,65%; ad Arezzo Marcello Comanducci al 43,81%; a Macerata Sandro Parcaroli al 49,96%. L'affluenza ieri sera alle 23 si è attestata al 39,79%, in calo rispetto al 46,56% del primo turno. Al voto al primo turno anche 148 comuni della Sardegna.

Comunali, Meloni: esito conferma forza centrodestra e solidità coalizione

"Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza". Così, su X, la premier Giorgia Meloni.

Youtrend, è pareggio 3 a 3 nei capoluoghi

Ai ballottaggi delle amministrative 2026 il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, secondo le elaborazioni di Youtrend il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2.

Il centrodestra strappa sindaco Lecco

Il centrodestra strappa il sindaco di Lecco al centrosinistra. Quando resta da scrutinare una sola sezione, il vantaggio di Filippo Boscagli (centrodestra) al 51,92% è incolmabile.

Galiano festeggia, Trani resta al centrosinistra

A Trani lo scrutinio è alle ultime battute, ma quando manca solo una manciata di sezioni, il candidato del centrosinistra Marco Galiano, con oltre il 51% dei voti sta già festeggiando dinanzi al suo comitato. In diretta tv ha anche ricevuto per telefono le congratulazioni del suo rivale del centrodestra, Angelo Guarriello.

Il centrodestra vince in Emilia Romagna a Vignola e Comacchio

Il centrodestra si prende una parziale rivincita, in Emilia-Romagna, vincendo i ballottaggi a Vignola (Modena) e Comacchio (Ferrara) dopo che il Pd e i suoi alleati si erano assicurati, al primo turno, i Comuni di Imola, Faenza e Cervia. In questa tornata elettorale, in regione, non erano chiamati al voto capoluoghi di provincia. A Vignola il nuovo sindaco è Angelo Pasini che riporta la cittadina delle ciliegie al centrodestra, superando nettamente (con il 63%) la sindaca uscente Emilia Muratori. Comacchio rimane al centrodestra, ma cambia sindaco visto che l'uscente Pierluigi Negri (a cui il centrodestra aveva revocato il sostegno) era arrivato terzo al primo turno: il nuovo sindaco è Samuele Bellotti che, con il 57%, ha superato Walter Cavalieri Foschini sostenuto dal centrosinistra.

Centrodestra conferma sindaco Macerata

Il centrodestra conferma il sindaco di Macerata al ballottaggio. Quando restano da scrutinare 3 sezioni, il vantaggio di Sandro Parcaroli (centrodestra) al 53,9% è incolmabile.

Il centrosinistra strappa Agrigento

Il centrosinistra strappa ad Agrigento il sindaco di centrodestra. Quando restano da scrutinare 11 sezioni, il vantaggio di Michele Sodano (centrosinistra) al 67,61% è incolmabile.

Vigevano resta al centrodestra, Previde Massara nuovo sindaco

Resta governata dal centrodestra, così come accade dal 2000, Vigevano, il comune più popoloso con i suoi 62mila abitanti chiamato al voto in Lombardia per il ballottaggio: il nuovo sindaco è Paolo Previde Massara, sostenuto da Forza Italia e dalla civica Lab27029, che ha ottenuto il 57,3% dei voti. Sconfitta quindi Rossella Buratti, candidata sostenuta da tutto il campo largo ferma al 42,6% dei voti, che era stata la più votata al primo turno con il 34,3%, contro il 24,3% di Previde Massara che però ha preso una parte dei voti dei due candidati del centrodestra esclusi dal ballottaggio, e cioè l'ex assessore Riccardo Ghia, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia che aveva preso il 21,4%, e Furio Suvilla, il candidato sostenuto da Roberto Vannacci che era stato con il 14,2% la sorpresa del primo turno. Molto bassa l'affluenza che si è fermata al 45,54% contro il 52,03% del primo turno.

Centrodestra conferma sindaco Arezzo

Il centrodestra conferma il sindaco di Arezzo ai ballottaggi. Quando restano da scrutinare 9 sezioni, il vantaggio di Marcello Comanducci (centrodestra) al 55,83% è incolmabile.

Ballottaggi, campo largo non basta a Macerata, Parcaroli verso riconferma

A Macerata il sindaco uscente di centrodestra, Sandro Parcaroli, che per un pelo non era passato al primo turno, sembra mantenere la guida della città. Con 32 sezioni scrutinate su 44 Parcaroli ha il 52,8% dei voti contro il 47,32% di Gianluca Tittarelli, appoggiato da tutto il campo largo.

Arezzo, Comanducci ancora avanti

Ai ballottaggi per le comunali ad Arezzo, in base ai dati di Eligendo relativi a 42 sezioni su 97, il candidato di centrodestra Marcello Comanducci è avanti con il 55,35% mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 44,65%.

Testa a testa a Viareggio

Mentre sono state scrutinate 36 sezioni su 67, in base ai dati sul sito del Comune, a Viareggio (Lucca) si profila un testa a testa che vede avanti la candidata Sara Grilli, sostenuta anche dal centrodestra, con il 50,58% su Federica Maineri del centrosinistra, al 49,42%.

Arezzo, centrodestra avanti

Stando ai primi dati, ad oltre un terzo circa delle sezioni scrutinate ad Arezzo, 36 su 97, il candidato di centrodestra Marcello Comanducci con il 55,23% supera Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra fermo al 44,77%.

Affluenza definitiva al 52%

L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive.

Capoluoghi: affluenza più alta a Lecco, la più bassa ad Agrigento

Lecco è il capoluogo di provincia in cui l'affluenza al ballottaggio è stata più alta, il 59% contro il 60% del primo turno. All'ultimo posto tra i sei capoluoghi c'è invece Agrigento con il 41%: un crollo rispetto al 59% di due settimane fa. Sul podio si piazzano Chieti e Macerata con il 55% di affluenza (al primo turno erano rispettivamente al 62% e al 56%), poi Arezzo con il 53% (rispetto al 59%) e Trani con il 50% (netto calo rispetto al 65%).

Affluenza ai ballottaggi verso il 54%, quasi otto punti in meno

L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,16%. Al primo turno - allo stesso momento del conteggio - era al 62,37%. Dunque si va verso un calo di 8 punti percentuali.