Scontri a Bologna, Schlein deraglia: "Lepore ha fatto ciò che si doveva fare"

"La sicurezza non è di destra, guai a lasciarla alla destra. La sicurezza è un bene comune. È un diritto di ogni cittadino. Il punto è intendersi: di quale sicurezza parliamo? La sicurezza che ci ha offerto la destra, in questi anni, non è la sicurezza dei sogni. È la sicurezza degli incubi". A dirlo, in un'intervista rilasciata a Il Foglio, è la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

"Fare qualcosa di concreto per la sicurezza - continua - significa prendere sul serio i due punti inderogabili di un patto con i cittadini e di una collaborazione con tutti gli attori possibili. La repressione serve, la prevenzione pure. La repressione non si fa con la retorica. Si fa spendendo. Si fa assumendo più forze di polizia. Si fa presidiando i territori. Si fa non prendendo in giro i cittadini, come ha fatto questo governo, che piuttosto che spendere 800 milioni di euro per dare più ossigeno alle forze dell'ordine ha speso soldi inutili per la follia inumana e illegale dell'Albania. Il problema della sicurezza, in politica, è l'approccio della destra, che non solo è repressivo ma semplicemente non funziona". Insomma, siamo arrivati al punto in cui dal Nazareno si sentono legittimati a dare lezioni sulla sicurezza al governo.