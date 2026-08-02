Strage di Bologna, parla Meloni e la sinistra impazzisce: "Ma quale terrorismo?"

Nel giorno del 46esimo anno dalla strage di Bologna - oggi, domenica 2 agosto - il premier Giorgia Meloni ha ricordato come in quell'occasione il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci. Ha colpito al cuore la nazione intera, con un attentato che ha disintegrato la stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone oltre duecento". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quello che è accaduto il 2 agosto del 1980 rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. Oggi ci uniamo, ancora una volta, ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi in questa giornata di dolore e commemorazione".

Parole nette, chiare, quelle della leader di FdI. Eppure, quelle parole, fanno impazzire la sinistra, pronta a tutto pur di attaccarla. Già, perché il fronte progressista protesta, insorge, sostenendo che Meloni non abbia riconosciuto la matrice neofascista della strage. In primis Giuseppe Conte: "Che significa il 'terrorismo'? Esiste il terrorismo ispirato al fondamentalismo religioso, quello di matrice etnica, quello separatista e, infine, c'è il terrorismo che ha imperversato in Italia ispirato da motivazioni ideologiche e politiche, con formazioni di estrema destra e di estrema sinistra - premette il leader M5s -. Giorgia Meloni a quale 'terrorismo' ti riferisci? Quando un Presidente del Consiglio parla al Paese non genera confusione. Sai bene che ci sono condanne passate in giudicato che hanno confermato la matrice neofascista della strage di Bologna. Vuoi disconoscerle?", conclude Conte la sua intemerata sui social. Già, cosa significa "terrorismo"...