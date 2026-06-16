Giuseppe Conte perde il controllo su Vanncci: "Mai dette quelle ca***e"

Secondo più di un analista, l'ascesa di Roberto Vannacci e del suo Futuro nazionale assomiglia e molto a quella del primissimo Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo , alla vigilia delle elezioni del 2013 che ne decretarono il primo, fragoroso successo. Non a caso, secondo molti sondaggisti, il generale potrebbe rubare voti proprio ai 5 Stelle, pescando in un bacino che si riconosceva in una forza anti-politica e anti-sistema oggi completamente assorbita nel centrosinistra. E per questo, probabilmente, Giuseppe Conte si conferma sempre più nervoso sul tema.

"Notoriamente il Movimento 5 stelle ha subito una scissione, rispetto ai 330 deputati di allora molti sono andati via perché non hanno condiviso. Non si può dire che c'è un ex, sicuramente un ex da qualche parte spunta sempre, qualunque iniziativa ci sia. In questo nuovo corso abbiamo creato una linea dritta di azione, abbiamo dato un'identità chiara e precisa e abbiamo, nel corso del tempo, rispetto al movimento iniziale, fatto dei chiarimenti".

In giornata, Nicola Fratoianni ha pubblicato sui social la foto di gruppo con Elly Schlein, Conte e Angelo Bonelli, tutti insieme attovagliati alla Hostaria Costanza a Campo de' Fiori, a Roma. Un campo largo versione chic, ma senza Matteo Renzi ("Sotto il tavolo?", ha chiesto velenosamente Carlo Calenda). "Non è la prima volta che ci incontriamo, abbiamo fatto altri incontri come questo, ora lo abbiamo reso noto perché è arrivato il momento di rimboccarci le maniche. Ora tocca a noi", sottolinea Conte. E non si riferisce, evidentemente, all'arrivo di un piatto di rigatoni cacio e pepe.