Giuseppe Conte perde il controllo su Vanncci: "Mai dette quelle ca***e"

Secondo più di un analista, l'ascesa di Roberto Vannacci e del suo Futuro nazionale assomiglia e molto a quella del primissimo Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, alla vigilia delle elezioni del 2013 che ne decretarono il primo, fragoroso successo. Non a caso, secondo molti sondaggisti, il generale potrebbe rubare voti proprio ai 5 Stelle, pescando in un bacino che si riconosceva in una forza anti-politica e anti-sistema oggi completamente assorbita nel centrosinistra. E per questo, probabilmente, Giuseppe Conte si conferma sempre più nervoso sul tema.
Parlando in Transatlantico ai giornalisti che gli chiedono se Vannacci parli alla stessa parte di Paese, l'ex premier risponde a muso duro: "Il Movimento, neppure nella sua stagione originaria ha mai parlato di remigrazione, femminicidio che non esiste, e quelle ca***te. là".
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"Notoriamente il Movimento 5 stelle ha subito una scissione, rispetto ai 330 deputati di allora molti sono andati via perché non hanno condiviso. Non si può dire che c'è un ex, sicuramente un ex da qualche parte spunta sempre, qualunque iniziativa ci sia. In questo nuovo corso abbiamo creato una linea dritta di azione, abbiamo dato un'identità chiara e precisa e abbiamo, nel corso del tempo, rispetto al movimento iniziale, fatto dei chiarimenti".
In giornata, Nicola Fratoianni ha pubblicato sui social la foto di gruppo con Elly Schlein, Conte e Angelo Bonelli, tutti insieme attovagliati alla Hostaria Costanza a Campo de' Fiori, a Roma. Un campo largo versione chic, ma senza Matteo Renzi ("Sotto il tavolo?", ha chiesto velenosamente Carlo Calenda). "Non è la prima volta che ci incontriamo, abbiamo fatto altri incontri come questo, ora lo abbiamo reso noto perché è arrivato il momento di rimboccarci le maniche. Ora tocca a noi", sottolinea Conte. E non si riferisce, evidentemente, all'arrivo di un piatto di rigatoni cacio e pepe.
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"Non sta a noi dire se le elezioni sono più vicine perché la maggioranza ha i numeri in Parlamento, ma dobbiamo farci trovare pronti", è il classico ritornello delle opposizioni recitato dal presidente del M5s. Conte sottolinea che i leader di centrosinistra "non partono da zero" ma hanno condiviso già molti punti del futuro programma: "Abbiamo già fatto un percorso in questa legislatura, soltanto che viene un po' oscurato dal dibattito contingente, del giorno, ma in realtà c'è già un percorso di condivisione di punti programmatici, che si tratti di progetti di riforma o mozioni o risoluzioni. Valorizzeremo il percorso fatto e aggiungeremo qualcosa di nuovo. Nel frattempo ciascuno sta facendo il suo percorso interno".
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Quanto alle prossime elezioni politiche, "se dovessimo fare una riflessione politica, mi pare abbastanza chiaro che ormai, dopo il referendum e con Vannacci", nel centrodestra "stanno implodendo. Ma noi dobbiamo fare un percorso nostro, che stavamo già facendo. Nel momento in cui si definiscono delle date, dobbiamo essere pronti per rappresentare un progetto politico. Non c'è da parte nostra un'accelerazione, ma stiamo lavorando...". E sull'assenza di Renzi e Riccardo Magi dalla foto, l'avvocato taglia corto: "Ci siamo noi, perché abbiamo lavorato costantemente, con un certo affiatamento".