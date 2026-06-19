Trump, nuovo attacco a Meloni: "Mi ha implorato di fare una foto con lei". La replica: "Falsità". La solidarietà di Mattarella

Nuovo capitolo, a sorpresa, nello scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sembrava tutto risolto dopo il G7, che ha visto il leader americano insieme alla presidente del Consiglio, un incontro, un faccia a faccia, il tutto di fronte allo sguardo attento dei cronisti. Eppure il tycoon, nonostante il colloquio con la leader di Fratelli d'Italia, pare non abbia ancora smaltito la rabbia di qualche mese fa. Sentito telefonicamente dalla redazione de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, Trump è tornato ad attaccare ancora la Meloni.

"Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, mi ha fatto pena. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle", ha rivelato il tycoon. Questa, naturalmente, è la sua versione dei fatti. Subito smentito dalla diretta interessata. "Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai", è la risposta della premier su Instagram. Meloni parla di "dichiarazioni totalmente inventate". Sulla vicenda è intervenuto anche Sergio Mattarella: dal Quirinale è stato fatto sapere che il presidente ha telefonato al premier per esprimere la sua solidarietà.

La sparata di Trump ha sollevato un vespaio di reazioni politiche. Tra i primi a prendere posizione ecco Carlo Calenda, che non ha avuto la minima esitazione a difendere la leader di FdI: "Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l’onore della Nazione".

Come detto, non è la prima volta che Trump si scaglia contro Giorgia Meloni. Lo scorso aprile era stato raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera. E in quell'occasione si era lamentato del mancato sostegno dell'Italia riguardo alle operazioni militari degli Usa in Medio Oriente. "Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". La premier aveva attaccato il presidente americano, che aveva speso dure parole nei confronti di Papa Leone XIV, definendole "inaccettabili". "È lei che è inaccettabile - era stata la replica del tycoon -, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità".