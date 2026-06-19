Trump, nuovo attacco a Meloni: "Mi ha implorato di fare una foto con lei". La replica: "Falsità". La solidarietà di Mattarella

Nuovo capitolo, a sorpresa, nello scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sembrava tutto risolto dopo il G7, che ha visto il leader americano insieme alla presidente del Consiglio, un incontro, un faccia a faccia, il tutto di fronte allo sguardo attento dei cronisti. Eppure il tycoon, nonostante il colloquio con la leader di Fratelli d'Italia, pare non abbia ancora smaltito la rabbia di qualche mese fa. Sentito telefonicamente dalla redazione de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, Trump è tornato ad attaccare ancora la Meloni.
"Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, mi ha fatto pena. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle", ha rivelato il tycoon. Questa, naturalmente, è la sua versione dei fatti. Subito smentito dalla diretta interessata. "Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai", è la risposta della premier su Instagram. Meloni parla di "dichiarazioni totalmente inventate". Sulla vicenda è intervenuto anche Sergio Mattarella: dal Quirinale è stato fatto sapere che il presidente ha telefonato al premier per esprimere la sua solidarietà.
La sparata di Trump ha sollevato un vespaio di reazioni politiche. Tra i primi a prendere posizione ecco Carlo Calenda, che non ha avuto la minima esitazione a difendere la leader di FdI: "Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l’onore della Nazione".
Come detto, non è la prima volta che Trump si scaglia contro Giorgia Meloni. Lo scorso aprile era stato raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera. E in quell'occasione si era lamentato del mancato sostegno dell'Italia riguardo alle operazioni militari degli Usa in Medio Oriente. "Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". La premier aveva attaccato il presidente americano, che aveva speso dure parole nei confronti di Papa Leone XIV, definendole "inaccettabili". "È lei che è inaccettabile - era stata la replica del tycoon -, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità".
Meloni, il farneticante titolo del Domani: "Alleanza-Giorgia per le deportazioni"L'Unione europea segue il modello-Italia sui migranti dopo anni di lassismo e al Domani la prendono male. Anzi, mali...
Oggi, un nuovo capitolo: le illazioni sulla foto, sul fatto che Meloni avrebbe implorato lo scatto. Farneticazioni che si riconoscono da lontano. E che fanno insorgere FdI. "I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli Usa invisi all'intero continente europeo, danneggiando non solo l'Europa ma soprattutto gli Stati Uniti", è la durissima replica di Giovanbattista Fazzolari, esponente di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per l'Attuazione del programma di governo.
"Le parole di Trump sono ingiustificate e inaccettabili. E si commentano da sole - aggiunge Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati -: L'Italia non elemosina nulla e il nostro capo del governo è riconosciuto e stimato in tutto il mondo, come il Paese che rappresenta. D'altronde conosciamo bene Trump, lo stesso che dice di aver fatto eleggere Papa Leone XIV. Chi conosce Giorgia Meloni sa che perfettamente che mai implorerebbe qualcuno. Nonostante ciò, una parte delle opposizioni riesce a fare polemiche strumentali persino su questa vicenda, che semmai dimostra l'autonomia del nostro paese, toccando uno dei punti più bassi della storia politica italiana", conclude Lupi riferendosi ai leader di Avs Fratoianni e Bonelli, che hanno addirittura chiesto le dimissioni della Meloni per così dire "a scatola chiusa".
Dal centrosinistra esprime "solidarietà a Giorgia Meloni per le parole inqualificabili di Trump" Filippo Sensi, senatore del Pd. "Nessuno può permettersi questo tono arrogante con chi guida il governo italiano. Tutto mi separa da Meloni e dalla destra, che millantava di fare da ponte. Ma nessuno può trattare l'Italia in questo modo".
"L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata - commenta Giuseppe Conte, leader del M5s -. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico. È del tutto inaccettabile, poi, che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Spero solo che si apra una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. La firma di tutto quel che ci viene richiesto, la rincorsa a foto, a prefazioni di libri non può prevalere mai sul nostro interesse nazionale. Dobbiamo rimboccarci le maniche per il nostro Paese, che deve difendere la sua dignità, la sua credibilità, la sua grandezza".
"Non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Posso invece immaginare quanto le sia costato mettere da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa, per fare l'interesse dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente. E immagino quanto le costerà non commentare come meriterebbe questa nuova caduta di stile del Presidente Usa. Per quanto 'caduta di stile' sia un implicito e immeritato riconoscimento, in questo caso, ciò che ferisce è che battute di questo tipo non fanno bene a nessuno: né agli Usa, né all'Italia, né all'alleanza". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.
"Con tutti i fronti di guerra ancora aperti nel mondo, speriamo per poco, non è accettabile polemizzare con alleati e amici che si sono sempre dimostrati affidabili - il commento della Lega sui social -. L'Italia e il suo governo non implorano nessuno". "Chi attacca Giorgia, attacca tutti noi", il commento su Instagram il leader della Lega Matteo Salvini.