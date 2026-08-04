Giorgia Meloni, l'elogio de Le Figaro: "Il suo modello un punto di riferimento"

"Ennesimo riconoscimento a Giorgia Meloni, questa volta da un autorevole quotidiano francese come Le Figaro. Ne racconta le origini popolari, la militanza iniziata giovanissima, la leadership e oltre trent'anni di impegno costruiti con coerenza e senza scorciatoie". A dirlo è il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido che fa riferimento all'ultima iniziativa: un approfondimento dedicato alla storia politica della presidente del Consiglio. "La stampa internazionale - aggiunge- riconosce ormai un dato chiaro: Giorgia Meloni ha trasformato una comunità politica a lungo tenuta ai margini in una forza di governo credibile, radicata e autorevole in Italia e in Europa. Il modello Meloni è oggi un punto di riferimento in Europa. La sinistra italiana, invece, continua a guardare a Sánchez".
Lo speciale a puntate si intitola Les métamorphoses de Giorgia Meloni. Il reportage evidenzia la sua trasformazione da un contesto "post-fascista a leader di un conservatorismo pragmatico", riconosciuto per aver portato stabilità politica all'Italia. La prima puntata è intitolata, "l’enfant de la Garbatella".
2 agosto e fascismo, fango su Meloni: il titolo con cui Repubblica tocca il fondoIeri, 2 agosto, a Bologna le commemorazioni per la strage alla stazione avvenuta 46 anni fa. E le consuete polemiche. Ne...
"Sulle colline della Garbatella aleggia il profumo del gelsomino", si legge su Le Figaro. "In un vicolo in pendenza, lontano dalle tipiche città giardino di questo ex quartiere operaio nella periferia sud di Roma, giovani attivisti in polo e bermuda sorseggiano birra davanti a un edificio adornato con il tricolore italiano". "Il partito Fratelli d’Italia (FdI) - continua ancora l'articolo - guidato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sede proprio dove tutto ebbe inizio più di trent’anni fa. ‘È un luogo leggendario’, esclama il leader del partito, Mattia Rocco del Balzo, ‘ dove la nostra generazione si impegna con orgoglio a seguire le sue orme". Poi la militanza in An e l'ingresso in Parlamento al ministero della gioventù. Insomma, quello dell'inviato Cyrille Louis è un vero e proprio elogio al premier. Ed Emmanuel Macron rosica.