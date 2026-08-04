Giorgia Meloni, l'elogio de Le Figaro: "Il suo modello un punto di riferimento"

"Ennesimo riconoscimento a Giorgia Meloni, questa volta da un autorevole quotidiano francese come Le Figaro. Ne racconta le origini popolari, la militanza iniziata giovanissima, la leadership e oltre trent'anni di impegno costruiti con coerenza e senza scorciatoie". A dirlo è il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido che fa riferimento all'ultima iniziativa: un approfondimento dedicato alla storia politica della presidente del Consiglio. "La stampa internazionale - aggiunge- riconosce ormai un dato chiaro: Giorgia Meloni ha trasformato una comunità politica a lungo tenuta ai margini in una forza di governo credibile, radicata e autorevole in Italia e in Europa. Il modello Meloni è oggi un punto di riferimento in Europa. La sinistra italiana, invece, continua a guardare a Sánchez".

Lo speciale a puntate si intitola Les métamorphoses de Giorgia Meloni. Il reportage evidenzia la sua trasformazione da un contesto "post-fascista a leader di un conservatorismo pragmatico", riconosciuto per aver portato stabilità politica all'Italia. La prima puntata è intitolata, "l’enfant de la Garbatella".