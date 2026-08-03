Migranti, l'Austria dalla parte di Giorgia Meloni: "Sì ai centri migranti fuori dall'Ue"

L'idea di Giorgia Meloni di creare hub per il rimpatrio dei migranti irregolari fuori dall'Ue trova d'accordo anche l'Austria. Il Paese sostiene la creazione di centri finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa proprio come proposto dal governo italiano. Alla vigilia della riunione in videoconferenza dei ministri dell'Interno dei 27 convocata in reazione alla crisi a Ceuta, il titolare dell'Interno di Vienna, Gerhard Karner, ha ricordato che le possibilità legali per istituire centri di accoglienza per migranti extracomunitari "sono state previste nel Patto sull'asilo", affermando che è giunto il momento di attuare tali piani. "Ora le parole devono lasciare il posto ai fatti e le procedure di asilo al di fuori dell'Ue devono essere implementate concretamente. L'obiettivo è di evitare immagini come quelle che hanno fatto il giro del mondo da Ceuta negli ultimi giorni e prevenire morti in mare", ha dichiarato il ministro.