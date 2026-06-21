Giorgia Meloni, la frase con cui fa impazzire gli Alpini: "Un po' di sano orgoglio nazionale"

"Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un’altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli Alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi. Quindi sono venuta a dire grazie a queste persone". Così la premier Giorgia Meloni a Telefriuli, durante la visita a sorpresa a Gemona del Friuli dove ha partecipato al raduno degli alpini del Triveneto. Una frase, come si può sentire nel filmato diffuso sui social, che scatena applausi e cori di complimenti. Tutti destinati alla premier.
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Quella di quest'anno, si legge in una nota, è un'edizione che assume un significato particolarmente importante: ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. Non a caso una signora del pubblico ha donato a Meloni una t-shirt con la scritta "Il Friuli ringrazia e non dimentica 1976-2026". La premier poi l'ha mostrata al pubblico mentre proseguiva lungo il tragitto. La t-shirt richiama il motto della ricostruzione post terremoto in Friuli.
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Sopra la scritta è raffigurato un cappello di alpino. La T-shirt è stata realizzata e diffusa dall'associazione "Io sono figlia di alpino", in occasione dell'anniversario del sisma e a fini benefici. Sulla manica è riportata la scritta Io sono Friuli Venezia Giulia.
La leader e premier Meloni al raduno degli Alpini in Friuli:— Max at work (@Max_atwork) June 21, 2026
"Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale." pic.twitter.com/FdOHssmQUk