Marco Rizzo: "Alleato con Roberto? Vediamo..."

Chiamiamo Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare) per chiedergli se entrerà nel partito di Vannacci e lui ci blocca: «Un attimo, semmai mi alleo». Gli chiediamo se si allea: «Se fa un partito di destra-destra no, perché è come uno di sinistra-sinistra. Basta col fascismo e l’antifascismo, la destra e la sinistra sono superate».

Generale Vannacci, la domanda sui pomodori? Come mette ko Caporale Potremmo definirla la "battaglia del pomodoro". A L'aria che tira è andato in scena un bel botta e ...





E allora, Rizzo, da cosa dipende l’alleanza? «Deve essere popolo contro élite, bisogna scardinare il sistema della Bce e della Nato. Vannacci è per il contante o per l’euro digitale? Io per il contante». Vi state parlando? «L’ultima volta un mese e mezzo fa, ma ci conosciamo bene, abbiamo partecipato ad alcuni eventi». Torniamo alla destra-destra: Vannacci è troppo vicino ai tedeschi di Afd? «Non è questo il punto, anzi, io consiglio all’amica Sahra Wagenknecht di allearsi con loro».