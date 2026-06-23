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Marco Rizzo: "Alleato con Roberto? Vediamo..."

martedì 23 giugno 2026
Marco Rizzo: "Alleato con Roberto? Vediamo..."

1' di lettura

Chiamiamo Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare) per chiedergli se entrerà nel partito di Vannacci e lui ci blocca: «Un attimo, semmai mi alleo». Gli chiediamo se si allea: «Se fa un partito di destra-destra no, perché è come uno di sinistra-sinistra. Basta col fascismo e l’antifascismo, la destra e la sinistra sono superate».

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E allora, Rizzo, da cosa dipende l’alleanza? «Deve essere popolo contro élite, bisogna scardinare il sistema della Bce e della Nato. Vannacci è per il contante o per l’euro digitale? Io per il contante». Vi state parlando? «L’ultima volta un mese e mezzo fa, ma ci conosciamo bene, abbiamo partecipato ad alcuni eventi». Torniamo alla destra-destra: Vannacci è troppo vicino ai tedeschi di Afd? «Non è questo il punto, anzi, io consiglio all’amica Sahra Wagenknecht di allearsi con loro».

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