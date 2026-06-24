Giorgia Meloni, il plauso dell'ambasciatore Usa: "Lavoro eccellente, ha portato l'Italia a diventare leader mondiale"

Plauso a Giorgia Meloni arriva dall'ambasciatore americano Tilman J. Fertitta. Dopo lo scontro Trump-Meloni, è lui a sottolineare come "la premier Meloni abbia fatto un lavoro eccellente in Italia in questi cinque anni. Ha portato l'Italia a diventare leader mondiale e gode di grande rispetto. Penso che gli italiani siano intelligenti e che continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership". In un'intervista a SkyTg24, Fertitta torna sui rapporti tra Italia e Stati Uniti e spiega che "abbiamo un accordo bilaterale da decenni con l'Italia in base al quale ci sosteniamo a vicenda. E ho sempre visto entrambe le parti rispettare i propri impegni".
Insomma, rimarca, "siamo i migliori alleati, Italia e Stati Uniti, e continueremo a esserlo. E questo non ha nulla a che fare con il modo in cui i due Paesi operano quotidianamente o con le relazioni storiche. Penso sia solo un piccolo intoppo. Noi apprezziamo gli italiani e gli italiani apprezzano gli americani. Penso che il rapporto tra Italia e Stati Uniti sia ottimo. Ho a che fare con i leader di entrambi i Paesi ogni singolo giorno - ha aggiunto - e a volte le persone dicono cose come le dici a tua moglie. E tutti vanno d'accordo il 95% delle volte, ma quando hai persone al vertice nel 5% dei casi si dicono cose che offendono l'altro".
Lucia Annunziata: "Meloni va difesa, punto". I nomi dei "meschini" sotto accusaGiorgia Meloni "va difesa. Punto". Chissà se qualcuno a sinistra leggerà l'intervista di Luc...
A detta del diplomatico, Donald Trump "è un uomo che dice la verità, e molti politici non dicono la verità. E quando qualcuno dice la verità, a volte gli altri non vogliono sentirla. Non è un politico di lungo corso quindi non parla come gli altri politici, ma penso che Donald Trump sia un bene per l'America e penso che sia un bene per il mondo". Poi la confessione: "Nei prossimi due anni e mezzo in qualità di ambasciatore non potrò concludere alcun affare con l'Italia, ma posso dirvi che dopo mi piacerebbe molto possedere una squadra di calcio in Italia. Sarebbe un grande onore per me". E alla domanda se stesse pensando di acquistare il Napoli, Fertitta, che è anche ceo della franchigia Nba degli Houston Rockets, ha risposto: "Nessuna città o luogo in particolare, non posso dirlo".