Giorgia Meloni, il plauso dell'ambasciatore Usa: "Lavoro eccellente, ha portato l'Italia a diventare leader mondiale"

Plauso a Giorgia Meloni arriva dall'ambasciatore americano Tilman J. Fertitta. Dopo lo scontro Trump-Meloni, è lui a sottolineare come "la premier Meloni abbia fatto un lavoro eccellente in Italia in questi cinque anni. Ha portato l'Italia a diventare leader mondiale e gode di grande rispetto. Penso che gli italiani siano intelligenti e che continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership". In un'intervista a SkyTg24, Fertitta torna sui rapporti tra Italia e Stati Uniti e spiega che "abbiamo un accordo bilaterale da decenni con l'Italia in base al quale ci sosteniamo a vicenda. E ho sempre visto entrambe le parti rispettare i propri impegni".

Insomma, rimarca, "siamo i migliori alleati, Italia e Stati Uniti, e continueremo a esserlo. E questo non ha nulla a che fare con il modo in cui i due Paesi operano quotidianamente o con le relazioni storiche. Penso sia solo un piccolo intoppo. Noi apprezziamo gli italiani e gli italiani apprezzano gli americani. Penso che il rapporto tra Italia e Stati Uniti sia ottimo. Ho a che fare con i leader di entrambi i Paesi ogni singolo giorno - ha aggiunto - e a volte le persone dicono cose come le dici a tua moglie. E tutti vanno d'accordo il 95% delle volte, ma quando hai persone al vertice nel 5% dei casi si dicono cose che offendono l'altro".