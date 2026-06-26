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Roberto Vannacci, "Alemanno consigliere", rivolta interna per la scelta del Generale

venerdì 26 giugno 2026
Roberto Vannacci, "Alemanno consigliere", rivolta interna per la scelta del Generale

1' di lettura

"Alemanno è un talento e sarà un ottimo consigliere per Futuro nazionale". Con queste parole, come riporta ilFoglio, il generale Roberto Vannacci ha ufficializzato, al termine di una cena “frugale” a base di porceddu, Cannonau e pane carasau al ristorante sardo Sa Cardiga, il ruolo chiave che intende affidare a Gianni Alemanno."Non avrà incarichi politici", ha precisato Vannacci. "Alemanno è parte della storia della destra italiana e Futuro nazionale è ben contento di attingere al suo bagaglio storico e alla sua esperienza come ministro dell’Agricoltura e sindaco di Roma. Insieme, porteremo avanti la sua testimonianza".

La mossa, però, sta scatenando una vera e propria rivolta tra gli stessi sostenitori del generale. Sui social network, soprattutto sulle pagine di Futuro Nazionale e sui profili legati a Vannacci, decine di commenti durissimi stanno arrivando proprio dalla sua base elettorale. Molti elettori, che avevano visto nel generale il simbolo di una destra pura e intransigente, si dichiarano delusi e traditi dall’abbraccio con Alemanno. "Volevo votarti, ma questo è troppo", "Tesserina tagliata", "Con Alemanno no, grazie" sono solo alcuni dei messaggi che stanno inondando i profili.

Alemanno, che gioia la tua libertà. Ma cosa c'entri con Vannacci?

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La scelta di valorizzare l’ex sindaco di Roma come consigliere sta provocando un boomerang: proprio chi aveva sostenuto con entusiasmo Vannacci ora contesta apertamente l’operazione, ritenendola incoerente con l’immagine di rigore e discontinuità che il generale aveva costruito.Una frattura interna che rischia di indebolire sul nascere il progetto di Futuro Nazionale.

Generale Vannacci, vannacciani in rivolta per Alemanno: "Questo è troppo", "Sei come gli altri"

L'abbraccio con Gianni Alemanno, uscito ieri dal carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione, potrebbe costare ca...
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roberto vannacci

Unità subito spezzata Generale Vannacci, vannacciani in rivolta per Alemanno: "Questo è troppo", "Sei come gli altri"

Lettera a Gianni Alemanno, che gioia la tua libertà. Ma cosa c'entri con Vannacci?

Vannacci e Alemanno alla cena di Futuro Nazionale

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