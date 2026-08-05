Roberto Vannacci, un quarto dei fan è... falso: la scoperta imbarazza il generale

Chi lo ama lo segua ma, se a seguirlo sono profili fake e non autentiche persone, allora c’è qualcosa che non va. Quasi un profilo su quattro tra quelli che hanno interagito con i contenuti social di Roberto Vannacci, infatti, sarebbe riconducibile ad account non autentici. È quanto emerge da un report realizzato da Cyabra, società specializzata nella social intelligence e nella mappatura delle strategie coordinate di disinformazione online, commissionato da Arcadia. I dati, si legge sul Giornale, prendono in esame l'attività registrata tra il 4 luglio e il 3 agosto su X e Instagram. L'analisi ha riguardato 2.453 profili che hanno interagito con gli account del leader di Futuro Nazionale. Di questi, 607, pari al 24,7%, sono stati classificati come non autentici. Secondo il report, si tratterebbe di profili fake intervenuti per amplificare artificialmente la diffusione dei contenuti. Nel complesso sono stati analizzati 176 post che hanno generato 4,7 milioni di interazioni.

La situazione cambia sensibilmente da una piattaforma all'altra. Su X sono stati individuati 397 account falsi, il 34,6% di quelli esaminati. Su Instagram, invece, gli account fake sono risultati 210 su 1.304, pari al 16,1%. Il confronto con le normali conversazioni politiche online è uno degli elementi evidenziati dallo studio: mediamente i profili fake incidono per circa il 10%, mentre nel caso di Vannacci e di Futuro Nazionale il tasso arriverebbe fino a tre volte la media. Tra gli argomenti che hanno attirato maggiormente gli account non autentici figurano i sondaggi su Futuro Nazionale, il traguardo delle 130mila adesioni al partito, il caso di Mario Roggero, la rivalità con Forza Italia e i temi dell'immigrazione e di Ceuta.