Giuseppe Conte, il M5s contro "Libero": "Fango sul presidente, non ci fermerete"

"Si avvicina il momento in cui Meloni andrà a casa per manifesta incapacità e loro che fanno? Gettano fango sul nostro presidente. Non ci fermerete!": così il Movimento 5 Stelle risponde, con un post su X, alle inchieste degli ultimi giorni sul loro leader Giuseppe Conte. Inchieste portate avanti da Libero e Il Giornale riguardanti il lavoro dell'ex premier nel periodo della pandemia da Covid. Un periodo del quale restano da chiarire ancora diverse zone d'ombra. "Le ombre di Conte in pandemia", "I complotti di Giuseppe Conte": questi i titoli ripresi dall'account dei pentastellati. Nel mirino anche una dichiarazione di Fratelli d'Italia: "Ecco come incastreremo Conte in commissione".

A chiudere in bellezza il loro post, questa frase: "Hanno paura di Conte!". Incredibile, ma vero. In ogni caso, il punto resta sempre lo stesso: invece di rispondere nel merito, il M5s pensa bene di attaccare e infangare chi semplicemente pone delle domande su uno dei periodi più difficili per il nostro Paese. Lo scrive anche Pietro Senaldi sul quotidiano di oggi, lunedì 29 giugno: "L’ex premier mantiene la sua strategia: attacchi ai giornali e a Palazzo Chigi, ma nessuna spiegazione. Mentre i Dem si limitano a un sostegno di facciata: sanno anche loro che non conviene difenderlo".