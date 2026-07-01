Quirinale, FdI denuncia il delirio di Repubblica: "Si chiama democrazia"

"Ci si deve interrogare, dal punto di vista internazionale, su che cosa cambierebbe nelle relazioni con la Ue e con gli Usa - si legge su Repubblica -. E inoltre, come prenderebbero corpo le tentazioni di modificare radicalmente la Costituzione , e chi la custodirebbe fattivamente? Ci sarebbe ancora un presidente di tutti gli italiani o prevarrebbe uno spirito di rivalsa , di discontinuità?". Tradotto: se al Quirinale ci va uno non di sinistra, saremo isolati a livello internazionale, divisi sul piano nazionale e ci sarebbe un piano sovversivo per attentare alla Costituzione. Insomma, le solite argomentazioni di una sinistra che ha altre armi a disposizione che il solito "allarme fascismo". Ma tant'è.

Di certo, ciò che ha dichiarato Giorgia Meloni - ovvero che un capo di Stato di destra non può più essere un tabù - è permesso dalla nostra Carta Costituzionale. Ma a sinistra sono disperati all'idea di perdere il monopolio dell'elezione del presidente della Repubblica. In fondo per decenni è stata quasi una loro prerogativa. "Basta pronunciare le parole 'Quirinale' e 'destra' perché la sinistra vada in tilt. Il resto è il solito copione: allarmi, piazze e fantasiose derive. La destra non è figlia di un Dio minore. Lo abbiamo dimostrato e continueremo a farlo. Se la destra si prende tutto? Si chiama democrazia".