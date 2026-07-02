4 di Sera, Bignami contro la Bonafè: "Anche se sei comunista, ci arrivi..."

"La presidente del Consiglio ha completamente sbagliato linea in politica internazionale": Simona Bonafè, deputata del Pd, lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4 riferendosi a Giorgia Meloni e al suo rapporto con gli Usa. "Ha perso tempo a costruire questo famoso ponte con gli Stati Uniti, e con Trump anzi, al punto da arrivare a proporre Trump per il Nobel per la Pace", ha aggiunto la dem. Che così ha fatto saltare dalla sedia Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia, presente in studio.

"Ma non l'ha mai detto - ha controbattuto Bignami -. Ha detto una cosa diversa che anche tu potevi arrivare a capire. Ha detto 'mi auguro che lo vinca perché vorrebbe dire che mette pace tra Ucraina e Russia'. Se poi tu vuoi che Ucraina e Russia continuino a far la guerra...". Mentre la Bonafè provava a interromperlo, il meloniano è sbottato: "Anche se sei comunista, ci arrivi, dai...". Necessario l'intervento del conduttore per riportare la calma.

A quel punto la Bonafè ha ripreso il suo discorso, non arretrando di un passo rispetto a quanto detto in precedenza: "Meloni è arrivata a dire che avrebbe promosso Trump al Nobel per la Pace, mettiamola così, così Bignami non si arrabbia. Io penso invece che avrebbe fatto bene a stare alla testa dei Paesi europei e lavorare per l'integrazione europea, che oggi mi pare l'unica alternativa che abbiamo in un mondo che è completamente scombussolato. E sappiamo benissimo quanto Trump abbia tutto l'interesse a disarticolare l'Europa, motivo per il quale ritengo che invece noi, che siamo uno dei Paesi fondatori, avremmo dovuto puntare tutte le carte lì e non, per affinità ideologica, costruire questo immaginifico ponte che di fatto si è rivelato non essere praticabile".