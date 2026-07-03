Stefano Bonaccini travolto dalle critiche: "Senza migranti chi pulisce gli hotel?"

Dalla lotta di classe alla lotta contro la classe. Senza i migranti chi pulirà i nostri alberghi? L'intervento surreali di Stefano Bonacci a Omnibus, su La7, è destinato a far discutere. E parecchio. Se ci fossero meno migranti, il presidente del Pd manderebbe "Vannacci e quelli di Casapound a fare il badantato presso le famiglie italiane, a pulire le stanze degli alberghi a pulire le cucine dei ristoranti e a raccogliere tutta la verdura nei campi…”. Insomma, lavori di bassa leva. Ecco il classismo in salsa democratica.

"Loro vogliono soprattutto lavoratori sottopagati", uno dei tanti commenti sotto al video dell'ex governatore dell'Emilia Romagna pubblicato sui social. "Finalmente cade l’ultima maschera dei sinistra: l’accoglienza indiscriminata per poter essere sfruttati e sottopagati nei lavori umili, per poi volerne il voto", ha stigmatizzato un altro utente. "Non avendo alcun motivo reale, se non ideologico per sostenere lo scempio multiculturale che hanno promosso per anni, sono sempre costretti a usare il tema dei lavori che gli italiani bla bla. Pochezza sconcertante”, forse il commento più duro apparso su X.