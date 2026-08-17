Pisa, strafalcione del Pd: "Scritte fasciste a scuola". Ma sono le indicazioni degli operai per i lavori

"Le scritte e i simboli riconducibili all'immaginario fascista e nazista comparsi sui muri della scuola primaria Collodi, a Porta a Lucca, sono un gesto gravissimo e intollerabile, ancora più odioso perché colpisce una scuola, luogo di educazione, libertà e democrazia", dichiarava Antonio Mazzeo, vicepresidente dem del Consiglio regionale della Toscana. "Pisa è una città insignita della Medaglia di bronzo al valor militare per la Resistenza e non può esserci spazio per simboli e richiami a ideologie fasciste e naziste. Episodi come questo vanno condannati da tutti con fermezza e senza ambiguità. Mi auguro che le scritte vengano rimosse al più presto e che siano individuati i responsabili", rincarava la dose.

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Peccato però che quelle apparse nella scuola siano solo le indicazioni lasciate dagli operai al lavoro. Questi ultimi hanno lavorato al cappotto termico e per questo sul muro c'era scritto: "Sì fascia" e "No fascia", in base alle esigenze tecniche, oltre alle frecce che puntavano in alto o nella direzione dei lavori.

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