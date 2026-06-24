Villa Certosa allo sceicco Al Thani: la fine di un'era, i dettagli sull'affare dei Berlusconi

La vendita di Villa Certosa alla famiglia reale del Qatar Al Thani è cosa fatta. A quanto apprende l'AdnKronos , l'Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata per la cessione di Villa Certosa. L’operazione ha un valore di circa 350 milioni di euro, inferiore alle stime iniziali che arrivavano fino a 500 milioni, ma comunque tra le più importanti degli ultimi anni per un immobile privato italiano.

La villa, immersa nel verde con accessi riservati, è stata per decenni uno dei simboli del patrimonio berlusconiano: luogo di vacanze esclusive, summit politici e incontri internazionali.L’acquirente è Constellation Hotels Holding Ltd Sca, società immobiliare lussemburghese legata agli interessi dell’élite qatariota e specializzata nell’acquisizione di asset di altissimo profilo. Il gruppo non gestisce direttamente le strutture, ma le acquista e le affida a grandi catene internazionali dell’ospitalità di lusso. Nel suo portafoglio figurano gioielli come l’InterContinental di Parigi, l’InterContinental London Park Lane, il St. Regis di Roma e l’Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle.Il Qatar rafforza così la propria presenza in Sardegna, dove è già attivo attraverso investimenti nella Costa Smeralda e nell’ospedale Mater Olbia. Villa Certosa rappresenterebbe il nuovo tassello di una strategia mirata su immobili iconici, turismo di altissimo livello e hospitality esclusiva. Rimane aperta la domanda sul futuro della proprietà: resterà una residenza privata (come Punta Lada) o verrà trasformata in una struttura ricettiva di lusso super-esclusiva?