Giorgia Meloni, l'inquietante dossier segreto: "Tutto in mano alla Cina"

Filiere strategiche per l'Alleanza atlantica sono appese alle mosse dei suoi rivali. Questo il contenuto di quanto mostrato da Giorgia Meloni ad Ankara. La presidente del Consiglio, seduta al tavolo del vertice top secret dei leader della Nato, ha preso in mano un foglio. Sopra - è il retroscena del Messaggero - una mappa, un allarme. I metalli e i minerali con cui la Nato fabbrica le sue armi e i suoi dispositivi più all'avanguardia si trovano altrove. Cina, Russia, Corea del Sud, Taiwan.

È per questo che la premier ha fatto preparare agli uffici del governo un dossier distribuito a tutti i leader della Nato al tavolo, da Trump a Macron, da Merz a Starmer, insieme a una mappa che è circolata fra le delegazioni internazionali presenti. "Se noi aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico del controllo delle filiere della difesa rischiamo di pagare il prezzo della dipendenza" sono state le sue parole che, in fondo in fondo -è il ragionamento del quotidiano - "sono un messaggio politico e il destinatario è anzitutto l'(ex?) alleato Trump".