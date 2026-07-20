Spagna-Argentina, il gesto di Rodri per fregare Trump: scena mai vista alla premiazione di un mondiale

La Spagna ha coronato una straordinaria cavalcata vincendo il Mondiale 2026, confermando di essere la nazionale più forte e completa del torneo. Ferran Torres ha deciso la finale contro l’Argentina ai supplementari, ma la scena più curiosa della serata è arrivata durante la premiazione.Sul palco, accanto al presidente FIFA Gianni Infantino, c’era anche Donald Trump. La presenza del presidente americano ha creato grande attesa e qualche imbarazzo: dopo l’episodio dello scorso anno al Mondiale per Club, quando Trump si era piazzato al centro delle foto ufficiali del Chelsea campione, molti si chiedevano se si sarebbe ripetuta la stessa scena.

Questa volta però è intervenuto Rodri. Il capitano della Spagna, con la Coppa del Mondo tra le mani, ha aspettato pazientemente che Trump si spostasse di lato prima di dare il via ai festeggiamenti. Il centrocampista ha temporeggiato fino a quando il presidente statunitense non è uscito quasi del tutto dalle inquadrature principali, permettendo alla Roja di celebrare senza intrusi al centro dell’immagine. Trump è comunque rimasto sul palco, pur decentrato sulla destra, prima di essere invitato da Infantino a scendere. Una soluzione di compromesso che ha evitato il “ribaltone” visto in passato, ma non ha eliminato del tutto l’imbarazzo.