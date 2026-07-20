Fakir, il video di cinque minuti: cosa è successo davvero a Bologna con la polizia

Un uomo di 43 anni di origine marocchina, Abderrahim Fakir, è morto ieri pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna dopo un intervento della polizia. I residenti di via Svevo avevano chiamato le forze dell’ordine segnalando una persona in forte stato di agitazione. Al momento dell’arrivo degli agenti, Fakir — che aveva precedenti di polizia — ha avuto una colluttazione, arrivando anche a colpire la volante. Per bloccarlo sono stati usati solo spray urticante e fascette ai polsi, con l’aiuto di almeno un cittadino presente.

Secondo la Questura, il 118 è stato allertato immediatamente e i sanitari erano già sul posto durante l’immobilizzazione. Un video amatoriale mostra due poliziotti che tengono a terra Fakir, che si dimena e grida, mentre un residente gli blocca le caviglie e i paramedici attendono a pochi metri. Poco dopo l’uomo ha accusato un malore: i tentativi di rianimazione sono stati immediati ma inutili. Il corpo è stato rimosso intorno alle 16.30. La Procura di Bologna ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso (possibili patologie pregresse, stato di agitazione o modalità di contenimento).