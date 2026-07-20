Il marocchino morto a Bologna: scatta la "norma-scudo" per i poliziotti, cosa significa

Non ci sono indagati per la morte di Abderahhim Fakir, avvenuta ieri - domenica 19 luglio - in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia. La Procura ha infatti iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis, "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

È una misura introdotta dal nuovo decreto sicurezza - fortemente voluto da Giorgia Meloni e dall'attuale governo - che non è ancora mai stata applicata. Il modello 45 bis è previsto dall’art. 335 comma 1 bis.1 c.p.p. come modello separato nel quale il pubblico ministero deve procedere all’annotazione preliminare delle notizie di reato per le quali appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.