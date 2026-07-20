Spagna-Argentina, pugni, insulti e spintoni: la scena vergognosa che nessuno ha visto

Al termine della finale dei Mondiali 2026, vinta dalla Spagna contro l’Argentina grazie al gol di Ferran Torres nei supplementari (1-0), il clima di fair play è stato rovinato da un episodio di violenza.Leandro Paredes, centrocampista argentino ed ex Roma e Juventus, si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti di due giocatori spagnoli. Prima ha aggredito Eric Garcia, poi è intervenuto Gavi per difendere il compagno, finendo anche lui nel mirino dell’argentino.L’episodio è avvenuto subito dopo il fischio finale, mentre la Spagna festeggiava il titolo mondiale.
Paredes, già durante la partita, aveva rischiato l’espulsione: era stato soltanto ammonito dopo un brutto fallo su Rodri e uno spintone a Dani Olmo.Secondo il racconto, l’Argentina ha provato più volte a innervosire gli avversari con provocazioni, ma la Spagna ha mantenuto la calma fino al triplice fischio. Il gesto di Paredes ha lasciato molti sorpresi e ha macchiato una finale che era stata complessivamente corretta sul piano agonistico.
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L’episodio ha inevitabilmente sollevato polemiche: molti si chiedono se ci fosse davvero bisogno di rovinare così un momento che avrebbe dovuto essere di sport e fair play, soprattutto dopo una sconfitta sul campo che la Spagna ha meritato per la superiorità dimostrata.Paredes, già noto in passato per episodi simili, finisce ancora una volta sotto i riflettori per il suo carattere impulsivo.
CARALHO MERMAO— ABSOLUTE CR7 (@AbsoluteGOATBR) July 19, 2026
Olha o Paredes AGREDINDO os jogadores da Espanha depois de perder a final
Que cara covarde do crl. #ESPxARG pic.twitter.com/86TupbZUaj