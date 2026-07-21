Fakir, "se il problema è psichiatrico…": Lepore, colata di fango sulla polizia

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha partecipato alla manifestazione per Abderrahim Fakir, affiancando la famiglia e abbracciando la nipote Yossra dopo il suo appello alla piazza: "Rispetto, verità, giustizia. Non vendetta". Da quel palco, però, il primo cittadino ha scelto di concentrare le sue critiche sulle istituzioni e, indirettamente, sull'operato delle forze dell'ordine. Di fatto in un'intervista a Repubblica, rilasciata nelle stesse ore in cui gli agenti erano bersaglio degli antagonisti, ecco che arriva la stoccata alle forze dell'ordine e al governo.

Lepore ha parlato di "un grande silenzio" da parte della politica nazionale e ha definito l'atteggiamento delle istituzioni "freddo", replicando anche alle accuse del vicepremier Matteo Salvini secondo cui la manifestazione avrebbe rappresentato un processo pubblico ai due poliziotti coinvolti. Eppure, leggendo le dichiarazioni di ieri e di oggi non sembra proprio che la sinistra sia rimasta in silenzio. Anzi, i poliziotti sono stati trattati quasi come assassini... Ma tant'è.