Pietro Senaldi zittisce Luca Telese a In Onda: "I 5 Stelle hanno mandato in Parlamento i No Tav"

"Schlein e grillini hanno condannato dopo anni". Pietro Senaldi parla di una parte politica che "strizza l'occhio, alimenta, prende voti e attinge parlamentari da quell'ambiente" dei No Tav. Ospite di In Onda nella puntata di lunedì 27 luglio su La7 il condirettore di Libero commenta quanto andato in scena in Val di Susa. E a Luca Telese che tenta di incalzarlo, ricorda che "i grillini hanno mandato in parlamento diversi No Tav... I No Tav sono vicini ad Askatasuna, è stata indicata come uno dei registi di quanto accaduto". Non a caso, "abbiamo parlamentari che difendono Askatasuna". Per questo - è la conclusione di Senaldi - "condannare le violenze dopo che per decenni hai dato una copertura politica, mi sembra un'azione inutile e ipocrita. Per di più la polizia non ha potuto reagire perché è stata oggetto di una campagna di delegittimazione permanente".