Nazionale, Zazzaroni e il retroscena su Maldini e Leonardo: "L'errore decisivo"

Secondo Zazzaroni, il primo passo falso è stato il tentativo di convincere Carlo Ancelotti , nonostante il tecnico fosse già saldamente legato alla nazionale brasiliana da un contratto importante. A seguire, il viaggio a Barcellona per sondare Pep Guardiola , una pista che appariva destinata a chiudersi con un rifiuto già prima del faccia a faccia, considerate le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore catalano nelle settimane precedenti. L'editoriale punta poi il dito contro la candidatura di Andrea Pirlo. Per Zazzaroni, la scelta era fragile fin dall'inizio : l'ex centrocampista era ancora vincolato al proprio club e, inoltre, la collaborazione con un'agenzia collegata a un bookmaker russo ha inevitabilmente trasformato la sua possibile nomina in un caso politico e mediatico, fino a renderla impraticabile.

La gestione di Paolo Maldini e Leonardo ai vertici tecnici della Figc è finita nel mirino anche di Ivan Zazzaroni . Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano parla di una serie di errori che, nel giro di pochi giorni, hanno contribuito a far precipitare nel caos il progetto federale, conclusosi con le dimissioni dei due dirigenti e con la successiva scelta di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico.

"Roberto Mancini è il ct della nazionale. Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct ...

Ma, secondo il direttore del Corriere dello Sport, l'errore più grave è arrivato nel momento successivo. Quando il presidente Giovanni Malagò avrebbe chiesto a Maldini e Leonardo di proseguire il lavoro individuando un altro profilo per la panchina azzurra, i due hanno invece scelto di rassegnare le dimissioni. Una decisione che Zazzaroni considera incomprensibile e che ha finito per aggravare ulteriormente una situazione già molto delicata.

Nell'analisi del direttore emerge anche una riflessione sul ruolo di Paolo Maldini. Figura simbolo del calcio italiano e dirigente di grande valore, secondo Zazzaroni avrebbe però preteso un'autonomia difficilmente conciliabile con un incarico federale. "Paolo è uno che da sempre pretende carta bianca, ma nel calcio questo genere di autonomia non la si può rivendicare, al limite sono gli altri a riconoscerla", scrive il direttore, indicando proprio in questo approccio uno dei motivi del rapido fallimento del nuovo corso tecnico della Figc.