Così la Ue sposa il "modello Albania"

Il confronto tra Italia e Spagna si sposta in sede europea. Stamattina è in programma la videoconferenza dei ministri dell’Interno, convocata d’urgenza su richiesta di Giorgia Meloni e di altri ventuno leader dopo il disastro di Ceuta. Ieri il premier portoghese Luís Montenegro, che sabato non aveva firmato la lettera dei ventidue, ha dichiarato di condividerne il contenuto, sostenendo che una politica «rigorosa» in materia di accoglienza e rimpatrio è «la strada giusta da seguire». Un altro segnale dell’isolamento di Pedro Sánchez, e non l’ultimo. Ursula von der Leyen ha scritto al premier spagnolo, apprezzando il modo in cui ha affrontato l’emergenza, ma al tempo stesso ha fatto propria l’agenda degli altri ventidue leader, indicando le cinque cose che occorre fare: prevenire la migrazione irregolare attraverso la cooperazione con i Paesi terzi; rafforzare le frontiere esterne; implementare sistemi di allerta precoce; smantellare le reti di trafficanti; potenziare i rimpatri.

Centri di rimpatrio lontani dall'Europa: espulsioni, tra poche ore la Ue al bivio Alcune richieste del governo italiano sono pronte da tempo, altre si aggiungeranno. Nella cartella di Matteo Piantedosi ...

Significa che nella sostanza condivide la linea di Meloni e dei suoi alleati. Una linea confermata ieri durante la riunione del comitato degli ambasciatori dei ventisette Stati membri presso la Ue, convocato per preparare il vertice cui parteciperanno Matteo Piantedosi e i suoi colleghi. L’Italia ha insistito sull’urgenza di rendere più efficaci i rimpatri, anche facendo partire rapidamente «progetti pilota» per creare «return hub» nei Paesi terzi. È il modello avviato dal governo Meloni in Albania, ma stavolta tutto avverrebbe all’interno dell’ordinamento europeo e con fondi Ue. Roma chiede inoltre di eliminare i «fattori di attrazione» (tra i quali la lettera citava «la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari», con chiaro riferimento alla sanatoria spagnola). È stata sottolineata anche la necessità di attuare subito la Dichiarazione di Chisinau, sottoscritta pure dalla Spagna, che riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio fuori dalla Ue e stabilisce che proteggere i propri confini è per gli Stati «un obbligo e una necessità». Oggi Piantedosi potrebbe mettere sul tavolo anche il rafforzamento dell’agenzia europea Frontex e dei partenariati economici con i Paesi terzi, per indurli a ospitare i centri in cambio di cooperazione e investimenti.

Migranti, l'Austria dalla parte di Giorgia Meloni: "Sì ai centri migranti fuori dall'Ue" L'idea di Giorgia Meloni di creare hub per il rimpatrio dei migranti irregolari fuori dall'Ue trova d'accord...